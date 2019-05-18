2019-05-18T21:37:56+03:00
Звезды

Мария Максакова отсудила миллионы у бывшей жены Вороненкова

После смерти мужа оперная дива не вылезает из судов в борьбе за имущество
Дина КАРПИЦКАЯ
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Как оперной диве удается управляться с таким количеством судебных тяжб, неизвестноКак оперной диве удается управляться с таким количеством судебных тяжб, неизвестноФото: из личного архива
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В скольких именно процессах одновременно участвует Мария, неизвестно. Но явно больше трех. Один в Киеве, где судят предполагаемых убийц Дениса Вороненкова. Буквально месяц назад она явилась туда с новой, не менее скандальной версией произошедшего. И дала показания, что ее мужа убил его друг Денис Панаитов.

Там же она проболталась, что в одном из судов Москвы (предположительно Краснопресненском) в настоящий момент рассматривается ее иск об отмене купли-продажи квартиры на Краснопресненской набережной этому самому Панаитову.

И вот, буквально только что стало известно, что в Тверском суде был удовлетворен ее иск к экс-супруге убитого Вороненкова Юлии Степанченковой. Адвокатам Максаковой удалось убедить служителей Фемиды в том, что имущество, которое незадолго до побега на Украину переписал на бывшую супругу Денис, совместно нажитое с Марией. А соответственно, принадлежит ей по праву.

О каком именно имуществе идет речь - неизвестно. Тем более, что Вороненков был богатым мужем. Возможно, о той самой огромной квартире на Тверской улице. Или же о загородных домах в Одинцовском районе. Но явно, что Максакова стала владелицей миллионного состояния. Кстати, когда Вороненков в 2017 переписывал свое добро, Максаковой достались апартаменты в Москва-сити стоимостью около миллиона долларов.

Одно непонятно, как оперной диве удается управляться с таким количеством судебных тяжб?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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