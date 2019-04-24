Мария Максакова выдвинула новую версию убийства мужа: Дениса Вороненкова сгубил квартирный вопрос

С приходом на Украине нового президента многие видные политические и общественные деятели решились на странные действия. Уже подали в отставку несколько губернаторов, заговорили об арестах. Попросились обратно на Украину Михаил Саакашвили и многие звезды эстрады, кому давно уже въезд запрещен.

А 23 апреля 2019 года вдруг удивила всех гражданка России, бывший депутат Государственной Думы Мария Максакова. Она неожиданно для всех заявилась в суд, где рассматривается процесс над убийцами ее мужа Дениса Вороненкова, и выдала абсолютно новую версию. Квартирную. Якобы Вороненкова вообще убили из-за московской квартиры на Пресненской набережной.

- Меня должны были убить тоже. Но мне просто повезло и я не пошла на встречу, а осталась дома. Опасность мне грозит и сейчас, - сказала Максакова.

При этом она отметила, что дать показания против отца своих двоих детей Владимира Тюрина ее убедили следственные органы Украины и, собственно, сам же предполагаемый убийца ее мужа. Денис Панаитов, которого Максакова до этого самого дня считала своим другом, и в чьей квартире в Киеве живет по сей день.

- Он был следователем, работал в Одинцовском районе Москвы, это там, где знаменитая Рублевка, - сыпала аргументами Мария. - Он накрутил и убедил меня, что убить моего мужа мог мой бывший гражданский супруг Тюрин.

Ради квартиры в Киеве Максакова готова была отдать за бесценок московские апартаменты.

- Когда мы переехали в Киев, то Денис Панаитов предоставил нам для жизни свою квартиру на Бульваре Тараса Шевченко. Здесь я живу и до сих пор. - Заявила в суде Максакова. Видно было, что к выступлению она готовилась и даже принесла с собой конспект на бумажке. - Кстати, с этим Панаитовым моего мужа когда-то познакомил Виталий Качур. Именно Виталий дал против моего мужа ложные показания, из-за чего и началось то самое уголовное преследование (подтолкнувшее их к побегу - ред). При этом Качур имеет обширные связи на Украине и в России. В том числе с Александром Януковичем и бывшим руководителем службы внешней разведки Украины.

Максакова часто отвлекалась, уходя от основной линии своего рассказа в важные, как ей казалось, детали.

- Так вот, за проживание в квартире он (Панаитов — ред.) требовал с нас по 8 000 долларов ежемесячно. Эта очень дорого для Киева. И нам было тяжело столько платить. Конечно, это подталкивало нас к мысли, что нужно свое жилье. Мы предложили Денису так же пользоваться нашими квартирами в Москве, но он отказывался категорически. И всячески подталкивал нас к тому, что нам надо произвести мену моей московской квартиры на эту самую киевскую. Хотя та, что в Москве, в два раза дороже.

«Дочь Вороненкова — наркозависима. Она подмахнула бумаги», - заявила Максакова.

Денис Вороненков был убит в Киеве 17 марта 2017 годаФото: Михаил ФРОЛОВ

Оказывается, незадолго до убийства Вороненкова (17 марта 2017 года) они решились продать квартиру Максаковой на Пресненской набережной. «КП» писала про эти роскошные 7-комнатные апартаменты в соседнем с Домом Правительства здании. Здесь до побега на Украину и жила парочка экс-депутатов Госдумы.

- Нам же надо было где-то жить в Киеве. - Пояснила мотив оперная дива. - Но из-за шумихи в СМИ сложно было, не привлекая внимания, найти покупателя. Панаитов, естественно, знал о наших планах. Все время сгущал краски, говоря, что не получится у нас продать, и всячески уговаривал нас просто поменяться. Тем более, что Вороненков тогда дал показания против Януковича здесь, в Украине. Все это осложнило ситуацию с продажей. В итоге мы согласились поменяться с ним квартирами. Я выписала доверенность на продажу московской квартиры на дочь Дениса Катю. А он (Панаитов) должен был тут же переписать на нас свою киевскую. В начале марта 2017 года все документы на продажу квартиры были готовы. А Екатерина, действительно, имеет расстройство психики, она наркозависима. Я не знала об этом, а Панаитов знал и воспользовался — он подсунул Кате расписку о якобы полученных ею 38 000 000 рублей. Что вообще-то даже ниже кадастровой стоимости квартиры.

Выданная следствием охрана защищала Максакову не от ФСБ, а от квартирных аферистов.

- Раньше я не могла ничего этого рассказать, потому что была скована тайной следствия. В данный момент в Москве идут судебные разбирательства, я пытаюсь оспорить эту сделку. Так вот, за две недели до убийства Вороненкова Екатерина (его дочь) подписала эту расписку. Мы ничего не знали и ждали до 22 марта. В итоге он признал переход права собственности, мы ему доверяли и ничего не заподозрили. Ждали, когда он переоформит на нас киевскую квартиру.

После витиеватого и полного странных подробностей монолога Максакова заключила, что убил ее мужа именно Панаитов. И именно из-за московской квартиры.

- Я тоже должна была умереть в тот день. Таков был план - тогда бы никто и не узнал про эти квартирные махинации. Но мне просто повезло. А потом мне повезло вдвойне, так как следствие выдало мне охрану. Иначе я бы уже была мертва.

Зато теперь стало понятно, чем занималась эти два года Максакова. Она отвоевывала свое право жить в квартире Панаитова в Киеве.

- Он требовал, чтобы я съехала. Отключал воду и свет. Дальше он перешел в наступление — переоформил квартиру на Ольгу Панок. И появились какие-то люди, которые рассказывали мне, что эта квартира вообще принадлежит соратнику Януковича Тимченко.

В конце своего спича Максакова расплакалась .

- На самом деле Тюрин мог бы меня защитить. Дети же нормально с ним живут, он их воспитывает. Но то, что мне внушил Панаитов, что он может быть причастен к убийству…Я была накручена им и поверила в эту чушь. Показания против Тюрина не могли быть моими личными умозаключениями.

Ясно одно: безутешная вдова после смерти супруга погрязла в судах, пытаясь вернуть свою московскую квартиру и отстоять киевскую. И вот, наконец-то, разобралась, кто ей друг, а кто враг. Шумиху в СМИ по этому поводу явно подогревала сама Мария. Она в курсе, что идет видеозапись ее признания, которая теперь как бы невзначай вывалилась в сети.

Одна беда - эта ее версия никак не ложится на центральную линию следствия по делу. Прокурор был, мягко говоря, обескуражен.

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