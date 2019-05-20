Песочница для Бастрыкина, прыжки в Карпатах, курьер-офицер и министр Этажеркин

Бесчестное дело брать взятки настолько утомило верховных лиц, что они впали в настроение, выражаемое возгласами "Разорю!" и "Не потерплю!". Последней каплей, переполнившей чашу долготерпения В. В. Путина стала история с площадкой для детских игр в Рязани. На строительство песочницы, где детские грибочки, было выделено 4 млн. руб., средства освоены, был подписан акт о приемке объекта в эксплуатацию, но никаких песочниц и грибочков как не существовало в природе, так и не существует.

В. В. Путин был удивлен, ибо полагал, что такое простодушие осталось в проклятом прошлом, и сообщил, что приедет А. И. Бастрыкин и возьмет врага в ежовы рукавицы.

История с песочницей есть классика жанра, отвеку на Руси дела велись таким образом. См. "Дело о потере неизвестно куда дома волостного правления и о изгрызении плана оного мышами" (30-е гг. XIX в.) или модельный кейс из "Похождений Чичикова" – "Образовалась комиссия для построения какого-то казенного весьма капитального строения. Комиссия немедленно приступила к делу. Шесть лет возилась около здания; но климат, что ли, мешал или материал уже был такой, только никак не шло казенное здание выше фундамента. А между тем в других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры: видно, грунт земли был там получше".

Но строители инфекционной лечебницы в Крыму сумели усовершенствовать традиционную модель и тем разъярить обычно кроткого Д. А. Медведева, который заговорил страшными угрозами – не пытайтесь-де узнать меня с плохой стороны. В Крыму деньги не просто ушли неведомо куда, как в похождениях Чичикова, а чиновники, зная слабость премьера к модной терминологии, попытались заговорить ему зубы: "Экспертиза была – строить не начали. А сейчас мы хотим еще какой-то модуль сделать".

В принципе дело хорошее – модуль, а еще лучше коворкинг и аджайл, но тут время было выбрано неудачное. Примерно, как чиновники, потеряв неизвестно куда дом волостного правления и изгрызя план оного мышами, сообщили бы столичному поверяющему, что зато они планируют пристроить к волостному правлению кло-д-вужо по новейшим нормам парижского шика. Вместо шика получился бы гнев, как и в данном случае. Хорошо еще, что не сослали в Сибирь.

Хотя, конечно, коучингом и тренингом пренебрегать негоже. Украинский президент-элект В. А. Зеленский, озаботясь поиском "лучших специалистов, которые имеют высокие компетенции и ориентированы на конкретные результаты", решил обратиться за помощью к международным HR-агентствам, чтобы они помогли ему искать кандидатов на госдолжности.

Хотя АП РФ не совсем HR-агентство, да и Россия – государство агрессор, но Зеленскому имеет смысл обратиться к организаторам конкурса "Лидеры России" и по франшизе провести конкурс "Лидеры Украины", предусматривающий прыжки со скалы и подобные мероприятия в духе тимбилдинга, так хорошо оправдавшие себя в РФ. Конечно, со скалами на Украине хуже, чем в России, но на Карпатах, где есть даже бездонный провал, в котором мертвецы грызут мертвеца, вполне можно найти и провал, куда будут прыгать кандидаты на госдолжности.

Важность интегрированных коммуникаций подтвердила специалист по таковым А. О. Жбанова, развернувшая социальную рекламу на тему "Встает купец, идет разносчик". Доставочный клуб (Delivery club), который с помощью обширного штата скороходов доставляет на дом еду и питье, теперь решил рассказать, сколь талантливы его разносчики.

Дама-скороход прежде восемь лет была "репортером на федеральном ТВ", другой скороход-мужчина – бывший офицер и заслуженный артист России, а также член Союза писателей, еще один – полиглот, знает девять языков, а в свободное от разноса пищи время занимается ювелирным делом etc.

Собственно, рекламируется? Учись, трудись, работай, а потом иди в скороходы?Фото: Соцсети

Однако, жбановская коммуникация вызвала не столько умиление, сколько удивление. Безусловно, всякий труд почетен, и если человек в минуту жизни трудную не опустился, не стал промышлять негодными делами, но стал зарабатывать себе на жизнь честным, пусть даже не слишком хорошо оплачиваемым трудом, - такой человек достоин только всяческого уважения.

В соцреалистической пьесе Погодина "Кремлевские куранты", действие которой происходит в 1920 г., старый инженер Забелин торгует спичками у Иверских ворот и торговал бы и далее, пока не помер, если бы по воле автора, как deus ex machina, не явился В. И. Ленин и не привлек опытного инженера к работам по плану ГОЭЛРО.

В эмигрантском Париже 20-х гг. графы и князья не брезговали работой на заводе, а за рулем такси сидели штаб-офицеры императорской армии. Генералы тоже встречались. К таксистам, торговцам спичками etc. ни малейших претензий, конечно, быть не может.

Но если нет ни гражданской войны, ни разрухи, ни эмиграции в чем есть, ради спасения жизни, а социальная деградация наличествует, да еще какая – работа скорохода крайне малоквалифицированная, - то возникает вопрос, каким образом специалисты дошли до жизни такой и почему их опыт и знания никому не нужны. Во всяком случае нет уверенности, что такая картина на рынке труда заслуживает бодрой рекламы, ибо что, собственно, рекламируется? Учись, трудись, работай, а потом иди в скороходы?

Но сами виноваты, не вписались в рынок. Вот А. О. Жбанова в рынок вписалась и потому работает не разносчицей снеди, но директором по медиакоммуникациям Mail.ru Group и ведет курсы в ВШЭ. Вписался в рынок и бывший военный министр А. Э. Сердюков, в 2012 г. обвиненный в развратной неге и отрешенный от должности. Он, однако, не пал духом, мужественно претерпел немилость, за что и был вознагражден, вписавшись в должность председателя совета директоров ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация". По-старому говоря, сделался министром авиации.

Вообще говоря, А. Э. Сердюков – личность противоречивая. Одни оценивают его военное служение в самых негодных выражениях, другие, напротив, указывают, что под прикрытием мнимого разврата он перевооружил армию и сделал ее несокрушимой и легендарной --

"Гром победы, раздавайся,

Веселися, храбрый росс,

Звучной славой украшайся,

Магомета ты потрёс!".

Кого все-таки потрёс А. Э. Сердюков – казну или Магомета, вопрос сложный, но он применит свои таланты, впервые явленные им на посту руководителя Ленмебельторга, теперь и к авиационному делу. Вместо старого прозвища "министр Табуреткин", теперь, вероятно, будет новое "министр Этажеркин", а "Объединённая авиастроительная корпорация" при новом руководстве особое внимание уделит строительству бипланов.