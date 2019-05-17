Ким Кардашьян обнажилась к годовщине свадьбы с Канье Уэстом. Пикантное фото знаменитость опубликовала в своем блоге, чем вызвала бурную реакцию поклонников.

Ким Кардашьян и Канье Уэст 17 мая отмечают пятилетие свадьбы. Маленький юбилей светская львица решила анонсировать экстравагантным способом. Она опубликовала снимок, на котором запечатлена абсолютно обнаженной в белых розах, прикрывающих грудь.

kimkardashian Ким Кардашьян обнажилась в честь свадьбы, оставив на себе лишь кольцо с огромным бриллиантом

Гламурная брюнетка оставили на себе лишь кольцо с огромным бриллиантом. В 2013 году Канье Уэст именно это колечко надел на безымянный пальчик возлюбленной, сделав ей предложение.

Фото восхитило поклонников 38-летней Ким Кардашьян. "Выглядит потрясающе", "Прекрасная всегда", "Бог мог, какая красота", "Какое нежное фото", "Великолепно", "С годами только хорошеет", - высказались подписчики.

kimkardashian Ким Кардашьян и Канье Уэст отмечают пятилетие свадьбы

Сама Ким пребывает в прекрасном расположении духа. "Пять лет, четверо детей, жизнь удалась и просто не могла быть лучше", - подписала другое фото многодетная мать. На нем она предстает в кружевном свадебном платье с огромной фатой.

Отметим, в настоящее время Ким Кардашьян занята заботой о своих четверых детях и любимом муже. Четвертый ребенок пары родился неделю назад. Вынашивала сына для звезд суррогатная мать. Дело в том, что вторая беременность подорвала здоровье Ким, и врачи запретили ей рожать.

Сейчас светская львица вместе с 41-летним мужем выбирает имя для сына из нескольких вариантов. По словам Кардашьян, четвертый сын является точной копией младшей дочери Чикаго, которую также родила суррогатная мать. "Я зря переживала, потому что это самый спокойный из всех моих детей, и все так сильно его любят", - написала Ким через два дня после появления малыша на свет.