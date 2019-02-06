2019-02-06T15:29:26+03:00
Звезды

Ким Кардашьян публично призналась в неизлечимой болезни

Бугры и высыпания на коже 38-летней знаменитости уже никак не спрятать
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анонимные источники сообщили, что Ким подправила себе все, что можноАнонимные источники сообщили, что Ким подправила себе все, что можноФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Ким Кардашьян неизлечимо больна. Супруга Канье Уэста, отвечая на критику о плохой коже, сообщила о своем заболевании.

В прессе появились снимки, на которых отчетливо видны бугры и высыпания на коже 38-летней Ким Кардашьян. Их она попыталась замаскировать с помощью тонального крема.

"У меня псориаз по всему лицу", - ответила на это теледива. Видимо, болезнь прогрессирует. Заболевание является хроническим.

Специалисты отмечают, что своевременное и адекватное лечение лишь повышает качество жизни, но не устраняет само заболевание. В периоды обострения наблюдается даже утрата трудоспособности. При отсутствии адекватной медицинской помощи может привести к инвалидности, пугают врачи. Обострение заболевания случается, в том числе, и на нервной почве.

Ким Кардашьян публично призналась в неизлечимой болезни Фото: Twitter.com

Ким Кардашьян публично призналась в неизлечимой болезниФото: Twitter.com

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Ким Карадшьян замазывает прыщи тональным кремом
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По слухам, Канье и Ким переживают не лучший период в своих отношениях. Для того чтобы спасти брак, звезда, по слухам, намерена обратиться к пластическому хирургу, передает Radaronline. "Ким говорит, что лазерное омоложение заставляет ее чувствовать себя лучше, и именно поэтому к нему прибегает", - заявили в окружении теледивы.

Анонимные источники сообщили, что Ким подправила себе все, что можно: "У ее почти не осталось нетронутых частей тела, чтобы что-то прооперировать". Таким образом Ким пытается отвлечься от переживаний.

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Кардашьян беспокоится о муже
3201446 отметок «Нравится»10812 комментариевInstagram

Кардашьян беспокоится о муже. Ей кажется, что он очень странно себя ведет и делает сомнительные заявления в соцсетях. Ким приходится поддерживать и защищать благоверного. Она считает его "самым гениальным человеком из тех, что знает".

Напомним, у Ким Кардашьян и Канье Уэста трое детей. Младшую дочь Чикаго паре выносила суррогатная мать. Две беременности Ким протекали с осложнениями: врачи запретили ей рожать. Вскоре супруги снова станут родителями - они вновь обратились за услугами суррогатной матери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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