«Каждый шаг — боль»: Волочкова отдыхает на Мальдивах с покалеченной ногой

— Наступила на груду стекла, — плачет, вспоминая о травме, полученной на Мальдивах, балерина Анастасия Волочкова.

— Вроде дорогой курорт, откуда там в песке разбитые стекла? — удивились мы.

— Не знаю… Я отошла поужинать, вернулась и около своей веранды наступила на груду стекла.

Я была в ужасе. Кровь не останавливалась. До утра с этой кровищей мучилась: то каким-то полотенцем ногу оберну, то ткань к ране приложу. Благо с собой у меня был порошок-антисептик, который мне моя мама посоветовала взять.

Промывала ногу, делала перевязки. Вроде становится полегче, бегу утром на пляж. Песок попадает в рану, снова боль. Три дня мучилась с этой раной. Потом меня заставили пойти к доктору. А когда вернулась из больницы, устроила субботник: убрала с пляжа то, что ветер в шторм принес (бумажки, пакетики, стекла). Туристы мне помогли. Так что я стараюсь все превращать в позитив. Мне помогает в этом книга Вадима Зеланда «Трансерфинг реальности». Там написано, что любое событие нужно воспринимать как позитивное и никогда не унывать. Так и живу. А испугалась я только потому, что ноги — это мой хлеб. И мне эти ступни надо через два дня уже засунуть в пуанты и идти в балетный зал.

— Как сейчас ножка?

— Перевязка через каждые пять минут. Выходишь из моря, снова песок попадает, и каждый шаг — боль. Чувствую себя Русалочкой. Видимо, так я назову свое новое шоу. (Улыбается.)

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