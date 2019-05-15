Автобиография Анастасии Волочковой: Футболку, которую на Керимове порвали арабы в драке из-за меня, я хранила долгие годы

Первая автобиография Анастасии Волочковой «История русской балерины» вышла 15 лет назад. Та книга была скорее о творчестве, чем о личном. Теперь артистка решила откровенно рассказать о своих мужчинах и многолетнем конфликте с мамой. «Комсомолка» первой прочитала отрывки из мемуаров Анастасии, опубликованных издательством АСТ.

«Познакомилась на корпоративе»

Полкниги королева шпагата посвятила главному мужчине в своей жизни - олигарху Сулейману Керимову, с которым прожила три года в гражданском браке.

Это был 2000 год, я как раз вернулась из Лондона. Одна крупная нефтяная компания решила отметить корпоратив в Большом, и директор театра, Иксанов, предложил станцевать на этом концерте па-де-де из балета «Дон Кихот». Я согласилась - почему бы и нет? На банкете и состоялась встреча с Сулейманом.

Конечно, он сразу начал ухаживать, я даже съездила с ним поужинать, но не отнеслась к этому серьезно. Я была известной балериной, привыкшей к вниманию, и новых поклонников воспринимала как нечто само собой разумеющееся. Тем более что на том же банкете за мной стал ухаживать еще один мужчина - Ахмед (потом узнала, что они с Сулейманом друзья). Он мне тоже понравился - все-таки у меня слабость к восточным мужчинам, и когда на следующий день он позвонил и предложил встретиться, согласилась.

...Надо было слетать в Баку на «Лебединое озеро», и очень хотела уложиться в одни сутки - прилететь, станцевать и на следующий день улететь обратно. А рейсы все были какие-то неподходящие, поэтому у меня и билета еще не было. Все это я выложила Ахмеду, а он неожиданно заявил: «Зачем тебе билет? Полетишь на моем самолете!»

С Сулейманом Керимовым Волочкова прожила в гражданском браке более трех лет.Фото: РИА Новости

На следующий день я летела в Баку на личном самолете Ахмеда, и что было особенно приятно - стюардесса подала на обед шпинат. Я в разговоре упомянула, что люблю шпинат, а он запомнил. Но в Баку в антракте позвонил Сулейман: «Мы с тобой сегодня вечером летим в Арабские Эмираты. Уже выслал за тобой самолет». Такого со мной никогда еще не было. Какие Эмираты? Мы едва знакомы, как я могу вот так просто запрыгнуть к нему в самолет и куда-то полететь? Не говоря уж о том, что Ахмед оказал такую услугу - прилетела на его самолете, как можно так с ним поступить? Примерно так Сулейману и сказала: я прилетела на самолете Ахмеда, да и вообще не собрана, даже вещей нет.

Но он ответил, что его самолет скоро приземлится в Баку и чтобы я не беспокоилась насчет Ахмеда, с ним он сам поговорит. А вещи мы купим. И я вдруг согласилась. Потому что прислушалась к своему сердцу и с изумлением поняла, что оно уже все решило за меня.

Помню, как поднялась в самолет - салон был весь заставлен цветами, ждал ужин... Правда, была какая-то странная заминка, мы не сразу улетели, да и стюардесса куда-то пропадала. Но потом она появилась. Уже когда мы летели в Эмираты, я спросила Сулеймана, почему самолет задержался. Он ответил, что у него на борту не было шпината. И он велел стюардессе сходить за ним в самолет Ахмеда и, если понадобится, просто стащить его!

Фейерверки над морем и яхты с сауной

Как мы с Сулейманом отдыхали! В Эмиратах мы поселились в отеле «Бурдж-эль-Араб», который все называют «Парусом», на 25-м этаже, в роскошном королевском номере. С ним все было шикарно - машины, отели, самолеты, яхты. Он устраивал фейерверки над морем, приглашал звезд - C. C. Catch, Кайли Миноуг, даже Шакиру. У Сулеймана было все. И деньги, и возможности, и связи. Но меня в нем привлекало не это - что я, богатых людей не видела? Хотя, признаться честно, настолько богатых даже среди моих знакомых было мало.

Но большинство олигархов - скучные люди, которых интересуют только деньги и как сделать еще больше денег. А Сулейман не такой. Он настоящий мужчина - сильный, решительный, безумно темпераментный. Такое... ярко выраженное мужское начало - он мог быть очень деспотичным, но в то же время и очень заботливым. К примеру, он знал, что я люблю баню, поэтому у нас на яхтах обязательно была сауна.

Когда мы отдыхали в Дубае, жизнь казалась безоблачной и счастливой. Всегда очень любила дискотеки, даже после тяжелого выступления могла поехать в клуб и там отжигать. А уж на отдыхе - тем более! И вот я танцевала, не обращая ни на кого внимания. Но стало жарко, и я бросила свою белую накидку на какой-то диван. Рядом отдыхала компания арабов - они так и пожирали меня глазами. Один из них сказал, что это, дескать, их стол и их диван, схватил мою накидку, Сулейман вмешался... Я не видела толком, что там произошло, но, похоже, у него вскипело его восточное самолюбие. Завязалась драка. Он ведь ревновал ко всем - и к моей профессии, и к моему творчеству, уж не говорю о мужчинах. Потом это и стало одной из главных причин нашего расставания. Ту футболку, которую на нем порвали эти арабы, потом хранила еще долгие годы. Как память о том вечере и о моем храбром рыцаре...

«До встречи со мной не было мобильника»

Позже, когда мы расстались с Сулейманом, было много разговоров о квартирах, которые он мне подарил, и как много он на меня потратил. Да, много. Но ничего из этого я у него не просила, все подарки он дарил и все деньги тратил только потому, что ему так хотелось.

Например, с квартирой в Москве вышло так... Когда мы встретились, я жила в гостинице на Петровке, в номере, который снимал Большой театр. Сулейман почти сразу же сказал, что хочет подарить квартиру, где мы с ним и будем жить. Ответила, что не надо. На что Сулейман сказал: «А мне надо. Потому что меня бесит, что я тебе звоню, ты в этом лифте едешь, спускаешься, красишь свои ресницы, а машины стоят и ждут тебя с мигалками. Некомфортно, хочу жить с тобой в квартире». В конце концов он купил мне квартиру на Петровке, а пока там шел ремонт, мы жили в съемной, возле зоопарка.

Сулейман щедро одаривал меня дорогими подарками. Украшениями с бриллиантами, шубами и многим другим. У него не было телефона - из соображений безопасности. Но для того чтобы быть со мной постоянно на связи, он приобрел два телефона, один подарил мне, а второй оставил себе. У них не было номеров, позвонить мы с них могли только друг другу, больше никому. Это было очень трогательно. Как же я его все-таки любила...

Я не сразу поняла, в чем дело, даже когда он стал намекать, что пора заканчивать карьеру, пора перестать принадлежать всему миру, пришло время стать его и только его. Я говорила ему, что мечтала стать балериной с пяти лет. Проблема была том, что Сулейман влюбился в меня такую, какой я была, - яркую, знаменитую, звезду балета, а потом захотел сделать домохозяйкой, своей личной собственностью. У него были самые серьезные намерения - насколько он мог себе их позволить. И наличие жены и двоих детей не мешало ему хотеть, чтобы я тоже стала ему женой - не по документам, но фактически. Он ведь мусульманин, в их культуре и традициях несколько жен - это нормально.

Но никогда не представляла себя в роли второй жены. Мне всегда нужно быть единственной и неповторимой.

13-летняя дочь балерины Ариадна занимается танцами, берет уроки вокала и мечтает выпустить авторскую линию одежды.Фото: Личный архив

«С мужем не было секса»

Рассказала Анастасия и о том, почему рухнули ее отношения с бизнесменом Игорем Вдовиным, отцом ее единственной дочери Ариадны.

Я у него поинтересовалась, почему у нас больше нет близости - прежде, даже когда я была беременна, у нас секс был каждый день, а тут раз - и все, как отрезало. На что он мне ответил: «Настенька, у некоторых йогов секс бывает два раза в год». Я была в недоумении и ответила, что это у него два раза в год, а у меня будет регулярный со своим любимым человеком. А он мне ответил: «Окей!»

Собственно, на этом все и было кончено. О чем мы могли дальше говорить?

Игорь стал жить с другой женщиной. Их брака хватило на год. Эта женщина сама мне позвонила после их развода и многое поведала... Например, о том, как Игорь продал две ее машины, а взамен «подарил» ее дочери какой-то драндулет. И о том, что у ее папы он тоже просил один миллион долларов под тем же предлогом, что и у меня, типа - проблемы с прокуратурой. Но папа оказался осторожнее меня. Как ни смешно, я теперь общаюсь с бывшей женой моего бывшего мужа...

А ЧТО СЕЙЧАС

«Мы с любимым ночью жарим гренки с яйцом»

Сейчас я встретила человека, отношения с которым решила сохранить в тайне от всех и даже здесь его не буду называть. Познакомились мы в ресторане, неподалеку от того места, где я живу. У него там была деловая встреча, я тоже пришла по делу, и так случилось, что нас представили друг другу. Он, конечно, произвел впечатление - высокий, стройный, а уж какие у него глаза... И вот тут поняла, что такое любовь с первого взгляда. Он никогда не был женат, и у него нет детей. Он немного моложе меня, ему 38 лет, но по мировоззрению, внутреннему миру и сознанию - гораздо мудрее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/680559" frameborder="0"></iframe> Анастасия Волочкова рассказала о любимом мужчине.

Мне хотелось любви, отношений. Может быть, поэтому не стала терять время, а сразу пригласила его к себе домой. Хотелось получше узнать этого человека, поговорить с ним в более уютной обстановке. Я узнала, что он большую часть жизни провел в Европе, говорит на нескольких языках. Узнала его печальную историю - он три года выхаживал маму, больную раком, но в итоге все же ее потерял. Я понимала, что уже влюблена в него, а когда увидела, какими глазами он на меня смотрит, у меня появилась надежда, что у нас с ним есть будущее. Мы провели вместе ночь, потом еще одну, и с тех пор не можем расстаться.

Какой он? В соцсетях гадают и пусть продолжают гадать. Скажу только, что он очень высокого роста - даже на своих 15-сантиметровых каблуках я все равно немного ниже, и мы с ним необыкновенно красивая пара. Мы проводим время и в большой гостиной, и на кухне - как правило, ночью можем спуститься и пожарить гренки с яйцом, которые так нравятся моему возлюбленному. Часто паримся в бане. Он смеется: я столько в жизни не парился в бане, сколько с тобой. Мне хорошо с этим мужчиной. На самом деле я давно жду человека, который защитит меня от всех житейских бурь. Я его пока не встретила... Но с моим возлюбленным мы в полной гармонии. Это уже награда и личное счастье.

ЕЩЕ ОТРЫВОК

«Мама ненавидела всех моих мужчин»

Мне больно вспоминать, как мы расстались с Сулейманом и как он себя повел. И вдвойне больно от того, какую роль во всем этом сыграла моя мама. Они с Сулейманом сразу не поладили, но я старалась не обращать на это внимания - мама не одобряла практически никого из моих мужчин. Как я узнала позже, она не только при мне ругала Сулеймана, но и ему не стеснялась говорить обо мне всякие гадости. И постепенно в душе пустили корни сомнения - а вдруг мама права? И хотя сердце подсказывало, что все это глупости, не надо их даже слушать, постоянные внушения сделали свое дело. Мы с Сулейманом расстались.

...Ах, мама, мама... Ты столько лет была самым родным и близким человеком. Но в то же время между нами шла постоянная война. Мне было 19 лет, и я наконец созрела до того, чтобы захотеть личных отношений - любви, близости, секса. Это и так произошло позже, чем у многих других девушек, потому что была с головой занята балетом. Однако мама стояла насмерть. Когда я шла просто пообедать или поужинать с Фарухом Рузиматовым - моей первой любовью, она вставала в дверях и говорила: «Только через мой труп». Я ей объясняла: «Мама, ну уже хочется эти пуанты снять хотя бы вечером и себе время посвятить. Извини, но я стала взрослой». Когда я возвращалась, мамы дома не было. Она могла исчезнуть, не оставив никакой записки.

Конфликт Анастасии с мамой длится много летФото: Instagram.com

Что я тогда чувствовала, даже вспоминать не хочется. Она ведь не просто говорила: «Только через мой труп». Она могла еще добавить, что утонет в Фонтанке из-за меня. То есть фактически шантажировала. Я приходила в одиннадцать вечера и потом до шести утра искала ее, а потом молилась, стоя на коленях перед иконой, чтобы с ней ничего не случилось.

Она всегда пыталась реализовать через меня все то, что не удалось ей. И личной жизни у нее своей уже давно не было. Она никогда никого не любила и не была любима... При этом она вовсе не была бессребреницей - в какой-то момент прямо сказала: «Настя, сколько процентов ты будешь платить мне от своей концертной деятельности?» Я как-то растерялась. Вспомнила квартиру, которую она от меня получила, шубы, деньги, переписанную на нее студию Сулеймана...

Это ужасно, но вот сейчас, когда мне больше сорока лет, я вдруг поняла, что мне уже лет пятнадцать не хотелось просто подойти к маме и обнять ее. И чем дальше, тем больше мне кажется, что она и растила меня не как дочь, а как бизнес-проект, на котором она сможет зарабатывать деньги.

Два года назад мы перестали притворяться друг перед другом и наконец-то поговорили прямо. Точнее, как поговорили... высказали друг другу то, что думали. Стоя у роскошной лестницы моего дома, она прокричала мне в лицо, показывая фигу: «Я все сделаю, чтобы у тебя не было счастья! Чтобы у тебя отношения с дочкой были хуже, чем мои с тобой!» Эти слова из материнских уст прозвучали как проклятие... У меня хватило самообладания почти спокойно ответить: «Мамочка, ты собираешь сейчас свои вещи и уезжаешь в Питер. И будешь хозяйкой на той кухне, которую я тебе же и подарила. В моем доме тебя после этих слов больше не будет!»

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