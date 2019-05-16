«Извините, комментариев нет»: родители финалистов шоу «Голос. Дети» боятся говорить с журналистами

Выступление Сергея Лазарева во втором полуфинале «Евровидения-2019» слегка померкло в свете последних новостей: Первый канал не стал дожидаться окончания расследования компании Group-IB, занимающейся киберпреступлениями, и сразу же после обнародования данных о ботах и фейковых звонках в поддержку Микеллы Абрамовой в финале детского «Голоса» аннулировал результаты шоу.

Формат проекта не позволяет проводить два финала, поэтому на 24 мая назначен специальный выпуск шоу, в котором, очевидно, будет альтернативное голосование. Приглашены все девять финалистов, но появится ли там дочь Алсу, неизвестно.

Казалось бы, торжество справедливости и закона должно было окрылить родителей финалистов. Ведь в заключительном этапе шоу была масса ярких и талантливых ребят, незаслуженно оставшихся на обочине. Но нет - простые люди из провинции оказались настолько напуганы скандалом, что боятся что-либо говорить.

- Я еще не в курсе этой новости, не читала газет, - призналась по телефону мама Нино Чеснер Лика.

- В газетах об этом еще не написали. Информация об отмене результатов и ходе расследования есть на сайте Первого канала.

- А, хорошо. Надо будет посмотреть.

- Вы запросто можете удостовериться, что я вам не лгу. Потом можно перезвонить вам?

- Нет, вы знаете. Даже если так, я не готова комментировать это событие. Так что не тратьте свое драгоценное время.

- По-человечески вы рады? Нино сможет выступить? Хорошо, что справедливость восторжествовала?

- У меня нет комментариев по этой теме.

Нино Чеснер на шоу "Голос. Дети".Фото: Первый канал

Аналогичным образом отреагировала и мама Роберта Багратяна — еще одного парня из команды Светланы Лободы, который, как и Нино Чеснер, проиграл Микелле Абрамовой на первом этапе финала.

- Мы еще не получили никаких новостей от Первого канала, - ответила Асмик Багратян. - Так что мне сложно комментировать.

- Я присылал вам ссылку на официальный сайт Первого, где есть сообщение о спецвыпуске и результатах расследования.

- Я видела, но нам пока никто не звонил. Никуда не звал. Сказать нечего.

Роберт Багратян.Фото: Первый канал

- Вы рады, что нарушения вскрылись, что теперь Роберт может побороться за приз в спецвыпуске? Это ведь хорошо, это честно?

- Извините, я не могу комментировать это. Мне нечего сказать. Простите.

Отказались от комментариев и родители Валерия Кузакова и Ержана Максима — вокалистов, вышедших в суперфинал вместе с Микеллой Абрамовой и набравших 15,6% и 27,9% зрительских голосов соответственно.

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На фальшивые голоса за дочь Алсу было потрачено полтора миллиона рублей

Как сообщала «КП», Первый канал аннулировал итоги шестого сезона шоу «Голос. Дети», поскольку по результатам проверки более 30 000 звонков и более 8 000 СМС с голосами за дочь Алсу Микеллу Абрамову были поданы при помощи ботов. Об этом говорится в отчете компании Group-IB, которая проводила расследование (подробности)

Справедливость возЕРЖАНствовала*

Почти каждый зритель был уверен, что Микелла Абрамова выиграла не очень честно: не очень хорошо спела в финале, получила не очень справедливое число голосов, не очень заслуженно обошла Нино Чеснер, Роберта Багратяна, а затем и Ержана Максима.

Что тут поделать? Формально-то голоса зафиксированы, перевес был (подробности)