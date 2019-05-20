Молодой муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочки

Супруг Леры Кудрявцевой поделился трогательным фото маленькой дочки. Игорь Макаров впервые показал лицо девятимесячной Маши.

У Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова подрастает дочка. Счастливое семейство на майские праздники улетело в США. И если телеведущая никогда не показывает лицо малышки, то хоккеист не удержался и похвастался наследницей. Судя по фото, она растет настоящей красавицей.

Маша сидит на полу. На ней красивое платье в горошек и бусы.

Фотографией дочки поделился в соцсетях Игорь Макаров.

В Майами звездное семейство отметило день рождения Леры Кудрявцевой. В честь 48-летия жены Игорь Макаров устроил праздник на шикарной яхте.

Напомним, Лера Кудрявцева шесть лет замужем за нападающим московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Игорем Макаровым. Спортсмен младше телеведущей на 16 лет. В августе 2018 года у влюбленных родилась дочь Маша. Ведущая уверена, что маленького ребенка не должны обсуждать незнакомые люди, поэтому всегда закрывает лицо девочки. "Я уже говорила, что показывать дочку не буду, пока не подрастет. Но руки мамы чешутся. На айфоне теперь только фото моей малышки и иногда кота", - делилась радостью Лера. Сообщала она и об успехах девочки. Телеведущая рассказала о том, что Маша уже умеет ползать и стоять. А еще у ребенка прорезались первые два зуба.

Рассказывала Лера Кудрявцева и о прелестях жизни с молодым мужем. Звезда отметила, если бы ей было 20 лет, она бы давно развелась, а сейчас с высоты прожитых лет теледива на все смотрит спокойно. Ведь именно возраст и мудрость помогают сохранять крепкие отношения с хоккеистом.