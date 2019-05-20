Следователи настаивают, чтобы украинку привлекли к ответственности за то, что она бросила дочку в больнице

Новый поворот в истории 21-летней Марии Рудницкой из Украины, которая бросила свою двухлетнюю дочь в московской поликлинике четыре дня назад. Следователи, которые ранее возбудили уголовные дела, попросили Савеловский суд арестовать молодую мать и ее 27-летнего жениха Шамиля Султанмурадова. Однако 20 мая из суда их отпустили.

Из зала суда освободили

- Савеловский районный суд Москвы поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рудницкой и Султанмурадова, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст 126 УК РФ (Похищение человека), а также доставлены сами подозреваемые. Вместе с тем поступило постановление межрайонного прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела и об освобождении задержанных, - рассказали «КП» в Савеловском суде города Москва.

Прямо в здании суда Рудницкая и Султанмуродов получили постановление об освобождении из под стражи. С «победой» они вышли из зала суда. Однако Шамиль прятал лицо под капюшоном и пытался закрыть от журналистов Марию. Вместе с адвокатом им пришлось бежать между поездами, Савеловского вокзала, лишь бы избежать комментариев.

- Никто девочку не бросал, - сказал журналистам адвокат Марии Рудницкой.

- Почему ее тогда задерживали?

- Потому что такой закон.

Следователи настаивают, чтобы украинку привлекли к ответственностиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709551" frameborder="0"></iframe> Задержана мать, которая оставила свою в поликлинике в Москве.Женщина заявила, что не справлялась со своими обязанностями

Следователи все равно хотят привлечь к ответственности

Однако следователи обжалуют решение районного прокурора об отмене постановлений о возбуждении уголовных дел по статьям 125 УК РФ (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка). По данным следствия, Рудницкая совместно с Султанмурадовым приняли решение о том, что двухлетняя девочка будет мешать их дальнейшим взаимоотношениям. Поэтому 16 мая обманным путем Мария забрала девочку от родственницы и вместе с Шамилем отвезли ребенка в поликлинику №15 на Бутырской улице. По мнению следователей они осознавали факт оставления малолетней, лишенной в силу возраста возможности к самосохранению и возвращению к месту проживания.

- Таким образом, у следствия есть все основания полагать, что мужчина и женщина создали такие условия, которые могли повлечь неизгладимые последствия для ребенка, в том числе опасность для его жизни и здоровья. Также не исключалась и возможность совершения противоправных действий в отношении малолетней девочки со стороны третьих лиц, - прокомментировали в Следственном комитете по Москве.

В связи с этим, следственные органы, не согласившись с принятым решением межрайонного прокурора, направили жалобу и все необходимые документы для объективно разрешения в вышестоящее подразделение надзорного ведомства. Следователи продолжают расследование.

Малышка пошла на поправку

Пока решается судьба Марии Рудницкой, ее двухлетняя дочка находится в Детской инфекционной клинической больнице №6. К ней ежедневно приходят сотрудники соцзащиты и психологи.

- Малышка хорошо ест, играет, обладает всеми навыками самообслуживания, соответствующими возрасту. Речь девочки стала более внятной и понятной. Малышка уверенно держит карандаш, умеет рисовать простые предметы, при этом выбирает яркие цвета. Ребенок любит, когда ее берут на руки, ей нравится обниматься, ходить за руку. Девочка стала более активной, хочет бегать, ей нравится играть в мяч, - рассказали «КП» в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709489" frameborder="0"></iframe> Девочка, которую оставила женщина в поликлинике 15 на Бутырской улице.Алиса ТИТКО

А вот дальнейшая судьба малышки будет понятна после того, как в районный отдел соцзащиты поступит информация об установлении личности матери ребенка и самой девочки.

Малышка пошла на поправкуФото: Алиса ТИТКО

- После выписки из больницы девочка будет временно помещена в учреждение соцзащиты до решения вопроса о ее жизнеустройстве, - добавили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Как говорят адвокаты, прямо сейчас Марии Рудницкой не удастся прийти в Детскую инфекционную клиническую больницу №6 и навестить дочку. Собственно, такого желания у молодой мамы пока и не возникало.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Софья Рубасская, адвокат:

- Женщину должны лишить родительских прав. Если это не смогут сделать следователи, то это смогут сделать органы опеки. Они подадут иск в суд и лишат ее возможности воспитывать девочку. Наказание за такое поведение точно будет.

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