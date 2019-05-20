Будут ли работать китайские смартфоны в России

Корпорация Google заявила, что отказывается сотрудничать с китайским технологическим гигантом Huawei Technologies. Это связано с тем, что министерство торговли США включило производителя гаджетов из КНР в черные списки.

Отказ от сотрудничества означает, что на китайских гаджетах под брендами Huawei и Honor не будет поддерживаться операционная система Android, принадлежавший Google.

В то же время в американской корпорации заявили, что приложения Google Play и Google Play Protect будут работать на уже купленных смартфонах производства Huawei. Что будет с теми, кто купит эти устройства в будущем, пока не уточняется.

В свою очередь в Huawei заявили, что обновления систем безопасности и постпродажное обслуживание устройств Huawei и Honor продолжатся.

«КП» спросила экспертов, что грозит пользователям Huawei и Honor в России?

Леонтий Букштейн, интернет-эксперт:

- На абонентах и пользователях в России это толком не отразится. У Huawei есть свои разработки по чипам, операционке. У компании такой потенциал, что даже такой стране, как Америка, будет слабо ее обрушить. Не будем забывать, что в Китае собирают iPhone, и могут быть ответные санкции.

На сегодняшний день Huawei полностью владеет ситуацией, у них есть трехмесячный запас импортных комплектующих. Физически отключить устройства Huawei никто не сможет. Единственное, подобные выпады США могут вызвать панику среди пользователей и соответственно повлиять на продажи китайских брендов.

Игорь Никитин, генеральный директор «Корпорации роботов»:

- Пользователям в России переживать не стоит. Если телефоны не будут работать, то наши суды встанут на защиту покупателя. Компанию обяжут вернуть деньги за проданные телефоны или обеспечить их работоспособность. Также следующим шагом может стать собственная копия Google Play у Huawei. Есть же пиратские программы на телефоны, которые не прошли сертификацию Android и iOS. У Huawei появится такая программа, пользователи будут худо-бедно ей пользоваться. В любом случае надо дождаться развития ситуации. Возможно, Google наложит ограничения только на пользователей Huawei в Китае.

Андрей Голов, генеральный директор «Код безопасности»:

- Сейчас трудно делать прогнозы, но не исключено, что пользователи будут отказываться от смартфонов Huawei. Ведь любой гаджет в первую очередь работает за счет его технической поддержки. Какое-то время на китайских смартфонах все будет работать, но с выходом обновлений у системы начнутся проблемы. Вопрос только в том, насколько быстро эти телефоны превратятся в бесполезные «кирпичи».