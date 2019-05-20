Что будет со смартфонами Huawei после того, как они остались без Google и Android

Компания Huawei по итогам прошлого года вышла на первое место в России по количеству проданных смартфонов, обогнав Apple и Samsung. Каждый четвертый смартфон, проданный в нашей стране в 2018 году это Huawei или Honor (это два бренда одной китайской компании). Поэтому, когда Google объявил о разрыве сотрудничества с Huawei, у российских пользователей возник вопрос, а что будет с нашими смартфонами?

Напомним, ранее президент Дональд Трам издал указ, который запрещал американским компаниями вести бизнес с компанией Huawei . Трамп и его советники подозревают, что электронное оборудование Huawei китайцы могут использовать для промышленного шпионажа и не только для него. Правда эта конспирологическая теория не была подкреплена никакими доказательствами. Скорее всего, это просто новый эпизод торговых войн.

Попробуем разобраться, какими же неприятностями грозит пользователям разрыв партнерских отношений Google и Huawei .

1. Во-первых, Google утверждает, что для владельцев гаджетов, которые были куплены до вступления указа Трампа в силу, вообще ничего не поменяется. Все сервисы и продукты Google будут для них доступны в прежнем объеме.

2. Китайский производитель сможет устанавливать на свои смартфоны программное обеспечение Google только с открытым исходным кодом, находящееся в публичном доступе. Скорее всего, это означает, что владельцы новых смартфонов смогут использовать общедоступную версию операционной системы Android, она называется Android Open Source Project (AOSP). Но все регулярные обновления Android будут уже недоступны.

3. Люди, купившие Huawei и Honor уже после запрета, не смогут загружать и пользоваться такими продуктами Google, как почтовый сервис Gmail, видеохостинг YouTube, Google Maps, интернет-браузер Chrome, магазин приложений Google Play.

Впрочем, в Huawei заявили, что несмотря ни на что будут обновлять системы безопасности и осуществлять постпродажное обслуживание всех смартфонов и планшетов Huawei и Honor. Это касается, как уже проданных устройств, так и тех, которые будут куплены в магазинах. Как это будет сделано, пока не уточняется. Однако понятно, что продажи гаджетов Huawei заметно снизятся. Пользователи не захотят брать на себя возможные риски. Тем более, вполне возможно, что примеру Google последуют такие производители электроники, как Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom и китайцы ркажутмя еще и без комплектующих.

Тем временем, в Китае в качестве ответной меры призывают к ответному бойкоту - под удар могут попасть устройства американской компании Apple. Под угрозой закрытия находится знаменитый завод Foxconn, расположенный неподалеку от китайского города Шэньчжэнь. Именно там собирают айфоны, айпады, макбуки и другие «яблочные» устройства.

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