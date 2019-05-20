2019-05-20T19:09:46+03:00
Звезды

"Скоро Волочкову догонит": Чеховой в кружевном белье напомнили о приличиях

Не все поклонники поддержали откровенную фотосессию телеведущей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Артистка никогда не стеснялась своих роскошных формАртистка никогда не стеснялась своих роскошных формФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Анфиса Чехова по праву считается одной из самых эффектных и сексуальных телеведущих страны. Артистка никогда не стеснялась своих роскошных форм. Кроме этого звезда считает огромной несправедливостью тот факт, что ей приходится скрывать от посторонних глаз нижнее белье.

Анфиса Чехова опубликовала достаточно откровенную фотографию. На снимке она предстала в кружевном белье.

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Анфиса Чехова не хочет скрывать нижнее белье от посторонних глаз
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"Не могу понять, почему нижнее белье в отличие от купальников принято скрывать от посторонних глаз! Ведь это же обидно, купить такую красоту, сделанную из роскошного кружева, идеальной формы, безупречного дизайна и показывать только одному человеку и зеркалу.Ужасная несправедливость!", - посетовала на несправедливость телеведущая.

Она отметила, что ее роскошное белье не заслужило такого затворничества. "Вообще, я впервые встречаю такую форму мягкого кружевного бюста, которая так хорошо поддерживает большую грудь", - поделилась сокровенным звезда, акцентируя внимание подписчиков на своих пышных формах.

Однако, не все фолловеры согласны с мнением Чеховой выставлять себя напоказ в нижнем белье. Некоторые посчитали, что неприлично позировать в таком виде в центре Москвы.

"Фото красивое, но фон надо было подобрать немного другой", "Зачем на фоне Кремля оголяться?", "Зачем всем демонстрировать свое нижнее белье?", "В блузе было бы лучше...", "Вы кофту надеть забыли. Поэтому фотки стали плохими!", "На то оно и нижнее, чтобы не выставлять напоказ на всю страну", "Почему все бабы считают, что раздеться на людях - это норма? Вы озабоченные все,или как?", "Совсем исхудала", "Почему Вы думаете, что все только и мечтают увидеть Ваше обнаженные тело? А духовность? А мозги? А талант?", "Скоро Волочкову догонит", - возмутились пользователи.

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За последние несколько лет Анфиса Чехова заметно похудела
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Кстати, за последние несколько лет Анфиса Чехова заметно похудела. Знаменитость долгие годы боролась с лишним весом и перепробовала всевозможные диеты, которые давали лишь временный результат. Лишь два года назад артистка смогла избавиться более чем от 20 лишних килограммов. С помощью йоги она поддерживает форму. Теперь Чехова полностью довольна собой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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