Жена Зеленского в шикарном платье произвела фурор на инаугурации

Супруга шестого президента Украины произвела фурор на его инаугурации. Елена Зеленская для выхода в свет выбрала жакет и платье с вышивкой. Их вручную изготовили по эскизам украинского дизайнера семеро мастеров в течение 184 часов.

Елена Зеленская оказалась в центре внимания во время инаугурации супруга Владимира Зеленского. Первая леди выглядела просто шикарно. Немалую роль в этом сыграли одежда и украшения, изготовленные под заказ специально к знаменательному для семьи Зеленских дню.

olenazelenska_official Елена Зеленская оказалась в центре внимания во время инаугурации супруга

Первая леди Украины призналась, что не пытается копировать чей-то стиль. Надо отдать должное Елене - у нее прекрасный вкус. Жакет и платье с вышитыми рукавами и кейпом на Зеленской сидели как влитые. Их вручную изготовили по эскизам украинского дизайнера Артема Климчука семеро мастериц в течение 184 часов.

olenazelenska_official Первая леди Украины призналась, что не пытается копировать чей-то стиль

В элегантном белом костюме из шелково-шерстяного крепа присутствует вышивка с флористическими и анималистическими мотивами с ковров Сумской и Полтавской областей начала XIX века. Расположение элементов на кейпе вдохновлено символизмом древнего Триполья, заявила пресс-служба президента Украины.

olenazelenska_official Супруга шестого президента Украины произвела фурор на его инаугурации

В работе над вышивкой дизайнеры использовали традиционные украинские артизанальные техники. Золотые серьги Елены Зеленской тоже создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента Украины.

Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины в понедельник, 20 мая. Во время церемонии политик выразил готовность к диалогу о прекращении конфликта на Донбассе.