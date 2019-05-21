Жена Зеленского в шикарном платье произвела фурор на инаугурации
Супруга шестого президента Украины произвела фурор на его инаугурации. Елена Зеленская для выхода в свет выбрала жакет и платье с вышивкой. Их вручную изготовили по эскизам украинского дизайнера семеро мастеров в течение 184 часов.
Елена Зеленская оказалась в центре внимания во время инаугурации супруга Владимира Зеленского. Первая леди выглядела просто шикарно. Немалую роль в этом сыграли одежда и украшения, изготовленные под заказ специально к знаменательному для семьи Зеленских дню.
Первая леди Украины призналась, что не пытается копировать чей-то стиль. Надо отдать должное Елене - у нее прекрасный вкус. Жакет и платье с вышитыми рукавами и кейпом на Зеленской сидели как влитые. Их вручную изготовили по эскизам украинского дизайнера Артема Климчука семеро мастериц в течение 184 часов.
В элегантном белом костюме из шелково-шерстяного крепа присутствует вышивка с флористическими и анималистическими мотивами с ковров Сумской и Полтавской областей начала XIX века. Расположение элементов на кейпе вдохновлено символизмом древнего Триполья, заявила пресс-служба президента Украины.
В работе над вышивкой дизайнеры использовали традиционные украинские артизанальные техники. Золотые серьги Елены Зеленской тоже создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента Украины.
Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины в понедельник, 20 мая. Во время церемонии политик выразил готовность к диалогу о прекращении конфликта на Донбассе.
Владимир и Елена Зеленские перед церемонией инаугурации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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