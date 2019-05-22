Мосметро о ЧП с застрявшими поездами: "Вести пассажиров по тоннелю пришлось бы более километра, а без спецподготовки это опасно"

В московском метро рассказали, почему не стали вести людей по тоннелю и путям, когда вечером 21 мая на перегоне возле станции "Хорошевская" застряли поезда. Напомним, что движение было остановлено на двух линиях метро - Большой кольцевой и Солнцевской.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710219" frameborder="0"></iframe> В московском метро застрял поезд: три станции закрыли на вход.

Сидеть в вагонах в ожидании помощи пришлось более 1000 пассажирам. Люди возмущались, почему их не могли выпустить из вагонов, обсуждали, что пошли бы пешком к ближайшей станции. Однако был выбран сценарий, обеспечивающий максимальную безопасность пассажиров. К застрявшему в тоннеле составу подъезжал другой поезд, в него пересаживали людей и довозили до станции "Хорошевская". Таким образом удалось избежать прохода пассажиров по тоннелю. Иначе точно начался бы хаос и паника.

- Вариант с ведением пассажиров по тоннелю был небезопасен. До ближайшей станции пришлось бы идти более километра по путям: без специальной подготовки это опасно, - объяснили в Московском метрополитене.

Все проходило организованно и спокойно

Для того, чтобы облегчить пребывание пассажиров в остановленных поездах, была включена на полную мощность вентиляция в тоннеле. Это снижало температуру в вагонах и обеспечивало приток свежего воздуха. Постепенно проводился вывоз пассажиров из тоннеля. Все проходило организованно и спокойно. На станции людей ждали медики, но их помощь не потребовалась. Никто из пассажиров не обратился к врачам. Однако воду от сотрудников метро могли получить все, выехавшие из тоннеля, а также воспользоваться служебными туалетами, которые были специально открыты для пассажиров. В метро рассказали, что помогали пассажирам найти бесплатные автобусы, пассажирам говорили о возможности воспользоваться бесплатным проходом на станцию "Полежаевская".

Кстати, стало известно, что в момент обнаружения неисправности в тоннеле находились пять составов.

- Два из них были отправлены на ближайшие станции. По регламенту это приоритетный способ доставки пассажиров до станций при сбое: в этом случае пассажирам не приходится покидать поезд. Однако особенности неисправности и рельефа перегона не позволили обеспечить вывоз оставшихся трех составов на станцию, - объяснили в Московском метро.

Выяснение причины сбоя в московском метро займет семь дней. Сейчас рассматриваются две основные версии - неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710226" frameborder="0"></iframe> Пассажиров эвакуировали из остановившегося состава в метро.

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Сразу на двух линиях метро Московского метро вечером 21 мая произошла остановка движения поездов. Речь о Большой кольцевой линии и Солнцевской. Причина уже известна - потеря напряжения в контактной рельсе между "Шелепихой" и "Полежаевской". Именно поэтому три состава не смогли доехать до платформы и высадить пассажиров. А это больше 1000 человек. Остальные поезда уже не отправляли (подробности).

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