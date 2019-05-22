Игорь Петренко и Екатерина Климова вместе вышли в свет после развода

Игорь Петренко и Екатерина Климова неожиданно воссоединились. Актеры вышли в свет и провели вместе целый день.

Младший сын Екатерины Климовой и Игоря Петренко окончил начальную школу. В честь этого события детям устроили настоящий праздник. Екатерина Климова сопровождала ребенка на мероприятии вместе с бывшим мужем.

Когда объявили выход Корнея Петренко с родителями, ведущий выпускного отметил его успехи в учебе и рассказал о личных качествах мальчика. Корнею вручили свидетельство об окончании начальной школы. Актеры могут гордиться успехами сына: Корней окончил младшие классы с хорошими оценками. Лучше всего ему дается изучение иностранных языков, занятия спортом и музыкой.

klimovagram.fan Екатерина Климова и Игорь Петренко неожиданно воссоединились

А потом на сцену вышли Екатерина с Игорем. Они вместе с учителями и родителями исполнили перед собравшимися трогательную песню. Поддержали Корнея также родные сестры и брат: Елизавета, Белла и Матвей.

Для выхода в свет Екатерина Климова надела легкую розовую кофточку, которую дополнила кружевным плащом в тон, и белые брюки. Завершила образ розовая сумочка. Игорь Петренко появился на выпускном сына в темном костюме и белой рубашке.

Напомним, Игорь Петренко и Екатерина Климова познакомились в студенческие годы. Романтические чувства между ними вспыхнули в 2003 году, когда актеры вместе снимались в фильме "Лучший город Земли". Тогда и Игорь, и Екатерина состояли в браке. Через год оба развелись и сыграли свадьбу. У них родились двое сыновей - Матвей и Корней. В 2013-м появились слухи о разладе в звездной семье. Тогда же Климову застали на свидании с певцом Романом Архиповым. Но, по словам обоих супругов, причиной проблем стали загруженные рабочие графики. В 2014 году супруги оформили развод, но сумели сохранить дружеские отношения. После развода Петренко счастлив в браке с Кристиной Бродской, подарившей ему трех дочерей. Нынешний муж Екатерины Климовой - Гела Месхи. От него актриса родила дочь Беллу.