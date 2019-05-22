Дима Билан в интервью "КП" о поездке на Евровидение: "Поехать вместе с Лазаревым? Я подумаю"

После того, как певец Сергей Лазарев занял 3-е место на Евровидении в Израиле, о желании стать участником этого песенного шоу третий раз заявил Дима Билан во время 11-й ежегодной звездной премии "Topical Style Awards 2019", где певца признали самым стильным.

- Сережа - молодец. Поменялось немного оценивание артиста. Поверьте мне, что в 2008 году было сложно. Да, каждый будет говорить, что было сложнее. Я не исключение. У меня "зарубали" номер, меняли декорации. Я написал песню и оказалось, что ее какой-то испанец пел. Казалось, что за границей нам никогда не повезет. Тогда не было активной поддержки из соцсетей, - признался Дима Билан.

- А что не хватило Сергею Лазареву для победы? - спрашиваю.

- Есть какое-то общественное безсознательное. Что-то летает. Музыка может взять и пройти сквозь все кордоны и пробиться. Песню будут все петь. Ты можешь перешагнуть все проблемы, если у тебя какой-то зажигательный трек. Я сейчас никак не апеллирую к Сереге, а вообще. Всегда есть пара-тройка песен, которые поет толпа.

Дима Билан сказал, что задумался поехать на Евровидение еще раз. Это будет уже третий визит - певец ездил в 2006 году (2-е место) и 2008 году (1-е место).

По словам артиста, состояние его здоровья улучшилосьФото: Алиса ТИТКО

- Может вам поехать вместе с Сергеем Лазаревым?

- Мы уже пели. У нас есть дуэтная песня, - сказал Дима Билан и задумался над предложением. - Как интересно. Ну, не знаю. Посмотрим. Жизнь такая непредсказуемая.

Также Дима Билан рассказал, что состояние его здоровья улучшилось, но трость и костыли на память артист решил оставить. Артист даже считает, что они будут в его гардеробе и использованы на сцене.

- Сегодня делал снимок ноги. Все срастается. Все хорошо. Много писали все и переживали. Всем спасибо, - сказал певец.

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