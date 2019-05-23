Хабенский и Бондарчук исполнили модный танец

Совсем скоро в Сочи начнет работу 30-й "Кинотавр". В преддверии юбилейного кинофестиваля актеры и режиссеры исполнили модный танец.

К открытию 30-го юбилейного кинофестиваля звезды кино и шоу-бизнеса подготовили подарок. Актеры и режиссеры станцевали под зажигательную композицию Антохи MC "Это лето".

Так, Константин Хабенский и Федор Бондарчук облачились для видео в необычные наряды. Хабенский в бейсболке и разноцветных брюках изображал робота. Тогда как Бондарчук предстал в черной шляпе и с толстой золотой цепочкой на шее.

kino.kartina.tv Актеры и режиссеры станцевали под зажигательную композицию

Под музыку ритмично двигалась Ирина Горбачева с красными волосами, Анна Михалкова, Юлия Пересильд, Ксения Раппопорт, Ингеборга Дапкунайте, Павел Деревянко и многие другие представители шоу-бизнеса. Артисты надели очки в стиле диско.

Хабенксий и Бондарчук зажигательно танцуют под песню Антохи MC.

Отметим, ежегодно в Сочи собираются самые яркие звезды шоу-бизнеса, актеры и режиссеры. Для выхода на красную ковровую дорожку знаменитости надевают свои лучшие наряды. Ведь многие рассматривают поездку на курорт как очередной выход в свет. Однако для именитых актеров и режиссеров главным поводом для посещения мероприятия остается все же просмотр новых фильмов.

Программа "Кинотавра" была объявлена в конце апреля. В этом году жюри возглавит Константин Хабенский, вместе с которым оценивать картины будут Гизо Гигинешвили, Анна Чиповская и другие. Фильмом открытия станет лента "Одесса" Валерия Тодоровского, а в последний день покажут "Француза" Андрея Смирнова. Фестиваль распахнет свои двери 9 июня, а завершится 16 июня, когда назовут имена победителей в различных номинациях.