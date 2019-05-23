2019-05-23T17:43:06+03:00
Звезды

Лириса Гузеева в свой юбилей попросила прощения у умершей мамы

Актриса отмечает 60-летие со слезами на глазах
Ольга ЛИБГАРДТ
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Не так давно Гузеева сообщила, что после смерти мамы впала в глубокую депрессиюНе так давно Гузеева сообщила, что после смерти мамы впала в глубокую депрессиюФото: Михаил ФРОЛОВ
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Лариса Гузеева никак не может смириться со смертью близкого человека. Даже в свой 60-летний юбилей знаменитость плачет. Она решила посвятить душераздирающий пост умершей маме.

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Прости что не уберегла
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"Ангел мой! Единственная моя! Спасибо за жизнь! Все для тебя! Ты лучшее, что было у меня. Моя драгоценная! Незабвенная! Моя! Прости, что не уберегла", - обратилась к родительнице Лариса Гузеева.

Телеведущая шоу "Давай поженимся!" опубликовала архивное фото Альбины Андреевны, которая ушла из жизни 12 октября 2019 года. В последнее время она тяжело болела, лежала в клинике, но ее силы постепенно уходили.

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Альбина Андреевна
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Звездная дочь всеми силами пыталась помочь родительнице, с которой была очень близка. Актриса и телеведущая очень трепетно говорила о маме. Она часто признавалась ей в любви и отмечала, что многим обязана родному человеку. "У меня с моей мамой связь в миллион раз сильнее, чем у других людей. Это какой-то космос. Я патологически ее любила", - признавалась звезда.

Не так давно Гузеева сообщила, что после смерти мамы впала в глубокую депрессию и не могла найти причин для дальнейшей жизни. Справиться с болью Ларисе помогают сразу три психолога. По совету специалистов она взяла отпуск и некоторое время провела одна в раздумьях. А несколько недель назад летала в Крым в детокс-клинику. Лариса Андреевна даже сменила имидж, перекрасившись в блондинку. Но, видимо, боль утраты слишком велика, раз даже в свой юбилей актриса плачет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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