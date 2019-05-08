Отчаявшаяся Гузеева дошла до точки

Лариса Гузеева сделала шокирующее признание. По ее словам, ей потребовалась срочная помощь. Телеведущую спасают специалисты.

Лариса Гузеева не в силах справиться с горем. Осенью прошлого года она похоронила маму. Актриса никогда не скрывала, что у нее с родительницей была особая связь. Альбина Андреевна была для знаменитой дочери не просто родным человеком, но и лучшим другом. "У меня с моей мамой связь в миллион раз сильнее, чем у других людей. Это какой-то космос. Я патологически ее любила", - признавалась звезда.

Поэтому смерть близкого человека для Ларисы Гузеевой стала не просто ударом. Популярная ведущая, по слухам, впала в глубокую депрессию. В своем отчаянии она дошла до точки. Актрисе было так плохо, что она не хотела жить. "Я башкой стучусь о стенку, - признавалась Лариса Гузеева. - Все равно больно! Чувствую: мне из этого не выкарабкаться. И никто не сможет помочь".

_larisa_guzeeva_ 59-летняя Лариса Гузеева сильно заболела

Семья, дети, успешная работа - все отошло на второй план. "Слезы душат. Душа болит", - признавалась телеведущая.

За спасение 59-летней знаменитости взялись специалисты. Как пишет издание "Тайны звезд", с Ларисой Гузеевой работают три психолога. Они посоветовали ей срочно менять образ жизни и радовать себя.

_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева поставила точку в вопросах со своим внешним видом

Телеведущая прислушивается к экспертам. Недавно она провела несколько дней в Крыму. Потом из знойной брюнетки перекрасилась в яркую блондинку. И даже нашла новую работу. Помимо шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева стала вести кулинарное шоу. На съемочной площадке ей помогает дочь Ольга.