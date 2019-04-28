2019-04-28T23:09:09+03:00
Звезды

"Слезы душат. Душа болит": Гузеева раздавлена горем

У потерявшей маму телеведущей опустились руки
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лариса ГузееваЛариса ГузееваФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Лариса Гузеева отличается бойким нравом. Телеведущая помимо прочего еще и с оптимизмом смотрит на жизнь. Однако впервые за долгое время актриса призналась, что она не просто грустит, а рыдает навзрыд.

Лариса Гузеева обладает массой достоинств. Одно из них - умение готовить. И не просто готовить. Телеведущая славится как искусная кулинарка. Но в этом году на Пасху она не стала печь куличи и не красила яйца.

Актриса призналась, что у нее опускаются руки и она не хочет никак отмечать Воскресенье Христово. А все потому, что несколько месяцев назад ведущая Первого канала потеряла маму, с которой была очень близка

"Первая Пасха без мамочки… Не могу ничего делать. Совсем. Слезы душат. Душа болит", - написала Гузеева в блоге. Тем не менее знаменитость напомнила подписчикам, что Христос Воскрес, и пожелала им терпения, радости и покоя. В ответ фолловеры попытались приободрить актрису.

Лариса, конечно же, не одна - с ней постоянно ее дети, но пережить смерть близкого человека она до сих пор не может. В октябре 2018 года Альбина Андреевна умерла после продолжительной болезни.

Гузеева и ранее признавалась, что ей крайне тяжело далась потеря мамы. Невосполнимая утрата выбила ее из колеи. Долгое время перед кончиной родительница телеведущей тяжело болела. Дочь и другие родственники как могли пытались ее поддерживать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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