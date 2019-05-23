В США рассказали, почему они выпустили монету в честь победы над Германией, забыв про СССР

Уроки истории, которые преподавали и преподают американцам в средних школах и вузах, стали приносить свои плоды. «КП» уже рассказывала о том, кто, по мнению составителей американских учебников по истории, победил во Второй мировой войне, и кого рядовые американцы считают главной силой, уничтожившей Гитлера.

Вот и один из самых известных производителей сувенирной продукции в США, имеющая филиалы в Финляндии, Австрии, Швейцарии и других странах компания Bradford Exchange, отчеканила очередную памятную монету-жетон (это не настоящие деньги).

На аверсе покрытой 24-каратным золотом сувенирной монеты, не являющейся платежным средством, и чей выпуск приурочен к 75-летию окончания Второй мировой войны, изображены: американский президент Гарри Трумэн и генерал Дуайт Эйзенхауэр. На реверсе – число 75 и флаги трех боровшихся с нацизмом союзнических держав – США, Великобритании и Франции. Флаг СССР или знамя Красной Армии отсутствуют.

Пять лет назад Bradford Exchange выпустила сувенирную монету, посвященную 70-годовщине Победы. На ней были изображены всего два флага – британский и США.

В изобилующем ошибками и неточностями описании своего нового «шедевра» короля сувениров США в числе прочего значится следующие призывы: «После долгих четырех лет войны и жертв Второй мировой союзники, наконец, одержали победу. Это было время великого поколения, которое позволило нам радоваться и размышлять о победах и потерях, о светлом будущем свободы. Теперь вспомните все тех, кто обеспечил нам свободу, которой мы наслаждаемся сегодня… Какой внушительный патриотический подарок! Ожидается высокий спрос, поэтому не откладывайте! Заказывайте сейчас за 39,99 долларов!».

Америка вычеркнула Россию из числа победителей во Второй мировой

«КП» дозвонилась до штаб-квартиры Bradford Exchange, расположенной в Иллинойсе. Там пообещали дать развернутый комментарий на наш письменный запрос, кратко отреагировав так:

- Мы не пытаемся умалить чью-либо роль в победе во Второй мировой войне. Выпуск конкретной сувенирной продукции производится в честь стран-участниц Второго фронта.

В планах Bradford Exchange - выпуск еще нескольких подобных монет, посвященных 75-летию Победы. Одна из них будет посвящена Уинстону Черчиллю, вторая – битве за Иводзиму.

Памятные монеты-жетоны популярны в США в качестве сувениров и объектов коллекционирования. На одном из столов Овального кабинета Белого дома Дональд Трамп разместил свою коллекцию памятных жетонов, отчеканенных в честь различных подразделений американских сил правопорядка.

МНЕНИЕ

История уже переписана? Америка вычеркнула Россию из числа победителей во Второй мировой

ДМИТРИЙ СТЕШИН

На Западе все меньше иллюзий - кто победил во Второй мировой: конечно США, Англия и немного Франция. С западной бесцеремонностью это вопрос был решен давным-давно. Только нам об этом не говорили - ждали, когда мы сообразим сами. И соображали потихоньку. Например, только в нашей стране есть слой граждан, который просто обожает превозносить западное участие во Второй мировой. Могучий «второй фронт», с которым тянули до последнего, подленько выжидая: «чья возьмет?». Ленд-лиз они тоже очень любят - как «важный вклад США в Победу над Германией». Уже давно разобрались историки с этим ленд-лизом: покупали мы вооружения и ресурсы за золото, честно расплатились, и объемы поставок были мизерными, особенно в контексте тотальной войны (подробности).