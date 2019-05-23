"Людей невозможно было растолкать": Виктория Боня с пышным бюстом парализовала движение в Каннах

Виктория Боня опять заставила говорить о себе. Модель с пышным бюстом вызвала настоящий переполох в Каннах.

Виктории Боне не привыкать оказывается в центре событий. На прошлой неделе она прилетела на Каннский кинофестиваль. На красной дорожке красавица демонстрировала несколько образов: от алого платья в пол с экстремальным декольте до блестящего комбинезона.

victoriabonya Вика Боня навела шороху в Каннах

А несколько часов назад звезда "Дома-2" предстала в роскошном розовом платье в пол. Эффектный наряд от кутюр с открытыми плечами и глубоким декольте позволил поклонникам любоваться пышным бюстом модели.

Знаменитость в сопровождении десятков охранников прошлась по улочкам французского города. Она придерживала подол платья и буквально парализовала движение в Каннах. По признанию Виктории, в таком наряде поместиться в машину проблематично, поэтому нужен лимузин.

victoriabonya Эффектный наряд от кутюр с открытыми плечами и глубоким декольте позволил поклонникам любоваться пышным бюстом модели

"Для нашей съемки перекрыли набережную Круазетт и меня сопровождали 30 отборных профессионалов. Шикарное платье навело шороху, людей невозможно было растолкать. Все так и хотели сделать свой кадр", - похвасталась Боня, разместив в своем блоге видео и фото.

В какой-то момент в ролике появляется тайный поклонник звезды, захотевший сделать с ней селфи. Но бдительные охранники моментально среагировали и оттолкнули мужчину от дивы.

Поклонники пришли в восторг от образа красавицы. Одной из первых восхитилась Наташа Королева. "Вау! Как круто! Королевишна!", - написала она в комментариях. "Детка, вау!", - присоединилась Эвелина Бледанс, с трудом подбирая слова от восхищения.