2019-05-18T01:49:16+03:00
Звезды

Боня ослепила Канны сногсшибательным декольте до пупка

Светская львица променяла платье в пол на серебристый комбинезон
Ольга ЛИБГАРДТ
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Виктория БоняВиктория БоняФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Виктория Боня продолжает покорять Канны. Светская львица не пропустила ни одной красной дорожки на Лазурном берегу. А каждый ее выход сопровождается восторженными откликами публики.

"Сегодня я блистала в прямом и переносном смысле на премьере фильма "Боль и слава" режиссера Педро Альмодовара. Ждете еще фото с этого выхода?", - обратилась Виктория Боня к подписчикам.

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Виктория Боня блистала на премьере фильма "Боль и слава" режиссера Педро Альмодовара
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На этот раз она предстала перед публикой в серебристом комбинезоне с сногсшибательным декольте до пупка. Нарощенные волосы Виктория оставила распущенными. Массивное бриллиантово-жемчужное колье довершало образ гламурной модели.

А накануне состоялась бьюти-вечеринка Givenchy, куда Виктория пришла, облачившись в бархатное мини-платье с глубоким декольте французской марки Alexandre Vauthier. Наряд знаменитость дополнила остроносыми туфлями на шпильках и миниатюрной сумкой Kelly из крокодиловой кожи. Боне не было равных.

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Виктория Боня в бархатном мини-платье с глубоким декольте выглядела потрясающе
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Даже в Каннах Вика старается соблюдать режим. Ближе к полуночи светская львица покидает все вечеринки. Она признается, что не может долго тусоваться.

Виктория Боня гордится тем, что является красивой и финансово независимой женщиной. Она заработала такое состояние, что может позволить себе брендовые наряды класса люкс. Русская красавица встречалась с ирландским миллионером Алексом Смерфитом, но два года назад они расстались.

Сейчас 39-летняя светская дива поддерживает теплые отношения с бывшим возлюбленным. Боня отмечает, что он хороший отец и души не чает в их дочери Анджелине Летиции.

Пока Виктория занята на Каннском фестивале, ее дочь проводит время с отцом и его семьей. Алекс Смерфит, с которым Боня прожила в гражданском браке семь лет, поселился в Монако. У сына владельца крупнейшего бизнеса по производству картонных упаковок дом в Монте-Карло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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