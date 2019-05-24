2019-05-24T16:15:46+03:00
Звезды

Пассия Петросяна вернулась в Тулу

Из города детства Татьяна Брухунова показала сочные помидоры
Ольга ЛИБГАРДТ
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Татьяна Брухунова.Татьяна Брухунова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Татьяна Брухунова хоть и работает помощницей Евгения Петросяна много лет, но связь с малой родиной не теряет. Не так давно девушка приехала в Тулу.

"Я фанат продуктовых рынков! Какие там волшебные запахи, особенно ранним утром. Сегодня был такой день. Я надышалась вдоволь", - поделилась с подписчиками Татьяна Брухунова, опубликовав фото сочных помидоров.

Поклонники стали нахваливать 30-летнюю уроженку Тулы и ее овощи", "Какие интересные помидоры. Впервые вижу такой сорт", "Танюш, аромат даже на фото. Это волшебство!", "Какие сочные, аппетитные фото! Процесс хождения по рынку и выбор - ни с чем не сравнимое удовольствие!".

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Татьяна Брухунова показала сочные помидоры
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Кроме местного рынка Татьяна посетила местные достопримечательности. Девушка также погуляла по местным улочкам и посидела в парке на лавочке.

Однако в родном городе она пробыла недолго. Нужно было возвращаться в шумную Москву.

Татьяна Брухунова уехала из Тулы сразу после школы. На втором курсе института культуры она пришла на практику в театр Евгения Петросяна. Вскоре юморист предложил ей занять место своего директора. А через три года он назначил усердную помощницу художественным руководителем своего театра с хорошим окладом.

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До Петросяна Брухунова охмурила его 73-летнего директора.Некоторым девушкам нравятся мужчины постарше. Например, молодой пассии Петросяна. Ведь до юмориста она успела охмурить и его 73-летнего директора. Почему же ей так нравятся те, кому за 70?

ИСТОЧНИК KP.RU

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