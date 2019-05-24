Пассия Петросяна вернулась в Тулу

Татьяна Брухунова хоть и работает помощницей Евгения Петросяна много лет, но связь с малой родиной не теряет. Не так давно девушка приехала в Тулу.

"Я фанат продуктовых рынков! Какие там волшебные запахи, особенно ранним утром. Сегодня был такой день. Я надышалась вдоволь", - поделилась с подписчиками Татьяна Брухунова, опубликовав фото сочных помидоров.

Поклонники стали нахваливать 30-летнюю уроженку Тулы и ее овощи", "Какие интересные помидоры. Впервые вижу такой сорт", "Танюш, аромат даже на фото. Это волшебство!", "Какие сочные, аппетитные фото! Процесс хождения по рынку и выбор - ни с чем не сравнимое удовольствие!".

bruhunova Татьяна Брухунова показала сочные помидоры

Кроме местного рынка Татьяна посетила местные достопримечательности. Девушка также погуляла по местным улочкам и посидела в парке на лавочке.

Однако в родном городе она пробыла недолго. Нужно было возвращаться в шумную Москву.

Татьяна Брухунова уехала из Тулы сразу после школы. На втором курсе института культуры она пришла на практику в театр Евгения Петросяна. Вскоре юморист предложил ей занять место своего директора. А через три года он назначил усердную помощницу художественным руководителем своего театра с хорошим окладом.

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