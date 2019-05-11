Священник Павел Островский: «Церковь осуждает Петросяна за связь с молодой девицей»

Недавно "Комсомолка" сообщала о провальной попытке Евгения Петросяна развенчать свой брак с Еленой Степаненко. Чаще всего церковный брак считается недействительным, когда человек вступает во второй церковный брак, на которой совсем не просто испросить разрешение.

К слову, у некоторых звезд это получилось. Известно, что Алла Пугачева второй раз вступила в церковный брак с Максимом Галкиным (первый был с Киркоровым). И у певицы Валерии второй церковный брак с Иосифом Пригожиным (первый раз обвенчалась с отцом ее детей Александром Шульгиным, но их развенчали, признав тот церковный брак недействительным).

У Петросяна, похоже, с развенчанием возникли сложности. Его церковный брак с Еленой Степаненко по-прежнему не развенчан. Да и служители церкви очень неоднозначно смотрят на его связь с молодухой.

Напомним, причиной развода пары юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко в прессе называют его помощницу Татьяну Брухунову, которая ворвалась в светскую жизнь и пытается доказать свою значимость в отрыве от знаменитого шефа – на платформе соцсетей. Тем не менее, все понимают, что интерес к ней вызван в первую очередь как к пассии Петросяна. Многие ее сравнивают с Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая тоже сумела раскрутить великовозрастного знаменитого мужчину (Армена Джигарханяна). Что было дальше – все знают. Недавно Виталина написала на страницу своей «последовательнице» Брухуновой, мол, а мы с вами были рядом (имелся в виду ресторан в центре Москвы). «Мы рядом сидели», - оставила смайлик с улыбкой Виталина. «Серьезно? Я не видела Вас!», - растрогалась и отправила ей цветочек Брухунова. Внимание знаменитых дам ей, похоже, льстит.

Две дамочки действительно где-то рядом, на одной ступеньке в общественном восприятии.

Виталина многих раздражает своими «выкрутасами» с Прохором Шаляпиным.

- Шаляпин – такой всенародный тролль, и с Виталиной у них пиар, - сказала «КП» юмористка Елена Воробей.

А Брухунова вызывает зависть хвастливыми фото себя любимой в своем инстаграмме, где регулярно выкладывает дорогие вещи, к которым непременно указывает лейбл или название фирмы-производителя. Кто-то с увлечением и восторгом следит за тем, что носит Брухунова.

Вот только служители церкви с некоторым скепсисом относятся к этой громкой истории в жизни Петросяна.

Алла Пугачева второй раз вступила в церковный брак с Максимом ГалкинымФото: Евгения ГУСЕВА

- Церковь считает развод злом, - сказал «КП» отец Павел Островский, потомственный священник, настоятель Никольского храма в Красногорске. - Развод – это грех. А прелюбодеяние – это тяжкий грех.

Считаю, что церковь не должна поддерживать Петросяна в его связи с молодой. Если попросил развенчать – и что? Возможно, даже и найдет какого-нибудь епископа, который ужаснется величием Евгения Петросяна и скажет: «Да, хорошо, я вас развенчиваю». Но в таинстве венчания прямо говорится: «То, что Бог сочетал – человек не разлучат». Брак развенчать, остановить невозможно.

Петросян может желать развенчать брак, но это не снимет его греха прелюбодеяния.

Сейчас нередко видишь, что великовозрастные мужчины завязывают отношения с молоденькими. Возможно, светское общество относится к этому лояльно, но я консервативен в этом плане – осуждаю этот блуд. Вера – это труд. И надо бороться с искушениями.

История с Петросяном получилась публичная. И чего тут говорить, все понятно – изменил жене, совершил прелюбодеяние. На старости лет причем. Можно ли оправдывать Евгения Петросяна в том, что он сделал – нет, церковь оправдать его не может.

Елена Степаненко, возможно, подозревала об изменах мужа, но ведет она себя благочестиво. Для нее это жуткая трагедия, как смерть. Надежда восстановить семью всегда есть. Если он расстанется с молодой непонятной девицей, придет к жене, попросит прощения, то и будут жить дальше.

Брак, семейный союз, «узы брака». «Узы» - старославянское слово, по-русски «наручники, кандалы». Муж в браке служит жене. Она – ему.

А когда для тебя важен просто секс и романтические отношения, то есть, когда «я получаю», не когда «я люблю, жертвую собой, отдаю», а когда вместо высокого – животное, низменное и примитивное, то, соответственно, Евгений Петросян получает молодое, симпатичное тело, а девица получает от него в лучшем смысле интересного человека с большими деньгами, или просто только большие деньги, ради чего может терпеть все остальное. Понятно, что эта девица будет не вечной в его жизни. Браком является любовь, а блудом – эти «хотелки».

Когда люди вступают в брак, они слово верности дают. Это очень важно и ценно, но я знаю, что это консервативно звучит, для огромного количества людей сегодня это потеряло глубину, смысл. За честное слово в свое время люди на дуэли стрелялись, а сегодня для кого-то сказать «я тебя люблю» одной, а завтра другой – нет проблем…

За прелюбодеяние церковь отлучала от причащения до 20 лет даже. Это тяжелейшее преступление, по сути как убийство своей жены.

Я общался с любящими женщинами, которым изменяли мужья – и для них, когда это было неожиданно, да они буквально умирали, для них это было как смерть. Что ощущает, переживает Степаненко? Если она его любит, то это для нее тяжелое испытание.

Церковь всегда за сохранение брака и она побуждает человека восстановить семью.

У Петросяна, похоже, с развенчанием возникли сложностиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Верующих людей грех прелюбодеяния мучает так же сильно, как женщин мучает грех аборта. Это смертный грех. Даже понимание, что Бог снизошел ко мне, простил, но этот грех - настолько тяжелый удар по душе, что, несмотря на то, что Бог прощает, и человек имеет возможность на Спасение, на Царство небесное, но здесь в этой жизни он сильно мучается.

- Ситуация как у Петросяна, к сожалению, сегодня достаточно часто распространенная и некрасивая, - сказал «КП» протоиерей Александр Ильяшенко. - Измену церковь осуждает. А кто, вообще говоря, измену приветствует?! Измена – это измена. Но, к сожалению, сейчас у нас общество довольно лояльно относится к тому, что мужчины находят себе молодых. Некоторые начинают говорить, мол, «бросил жену, нашел новое счастье, как здорово». Ничего хорошего тут нет. К сожалению, у нас такая сейчас система воспитания мужчин, когда они безответственно относятся к браку, к жене, и можно ли их вообще называть мужчинами, и можно ли с ними вообще дела иметь? Женщины оказываются в неуверенном положении с такими мужчинами. Любой мужичок может жену по современному закону бросить, и общество как-то и не осудит его строго. Раньше это было просто невозможно. Сейчас говорят, мол, раньше было очень плохо, и, действительно, была масса недостатков, иначе бы революция не грянула, но при этом были очень правильные установки, и семья была крепкой, и все очень внимательно следили за прочностью семьи.

А сейчас у нас нередко – свободный человек свободной страны может и предавать, и менять женщин как перчатки, и все у него в ажуре.

Современное общество относится к этому, на мой взгляд, совершенно неправильно.

Если бы все категорически были против, осуждали, тогда бы человек остерегался рушить брак и вел бы себя гораздо строже, а не так вольно и чувствуя безнаказанность.

Причиной развода пары юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко в прессе называют его помощницу Татьяну БрухуновуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Это современная жизнь накладывает на возрастных мужчин такое ощущение, что и хорошо найти молоденькую?

- Иногда аморальные мужчины берут молоденькую женщину как некий аксессуар. А разве можно относиться как к аксессуару к живому человеку?! Но ненормальная ситуация с разводами и у нас, и на Западе – это процесс, который протекает и здесь, и там. В мусульманской культуре, на Востоке нравы и ныне до сих пор строгие.

Говорить, что только общество виновато в том, что распоясались люди – неправильно. Верующий человек должен преодолевать искушения, испытания. Это зависит от человека. Извините, его же не заставили влюбиться в эту девушку. Что он, тряпка что ли? Такое «лакомство», от которого он отказаться не может? Ну, слабак значит!

- Возможно, это следствие некрепкой веры человека?

- Вера требует больших сил. Поди попробуй-ка удержись – тебя соблазняют, а ты не соблазняйся. Молодец, если человек оказывается выше и сильнее этих испытаний.

- А если человек сорвался, развелся, но есть шанс, что он вернется в семью?

- Это уже зависит от великодушия его жены, насколько она его любит, насколько он прощения попросил, а она простила. Конь о четырех ногах, да спотыкается. Можно пожелать, чтобы семья восстановилась, но это не простой процесс. Все должны в нем активно участвовать, но при этом, конечно, в большей степени виновная сторона.

- Елена Григорьевна часто ходит к нам в храм, и активно участвует в жизни нашей церкви, все время цветы живые приносит. Она молодец, - рассказал «КП» иерей Андрей Дорохин, служитель храма Илии Пророка в Обыденском переулке. - Однажды, когда нам нужно было оформить залы, она пригнала целый грузовик цветов за свой счет. Постоянно участвует в оформлении храма - вкус у нее хороший. В этом смысле она незаменимый человек – в том плане, по крайней мере, что касается украшения храма. Всегда к ней можно обратиться, и она откликнется. И даже когда не просишь – она всегда приносит цветы. Поэтому в храме всегда много живых цветов, очень приятно людям приходить в храм.

Елена Григорьевна - глубоко церковный человек. Регулярно ее вижу на службе. Молодец, регулярно ходит. Да, благословение просит, мы ее благословляем, естественно.

- Слышала, что иконы она дарила в храмы?

- Возможно. Но то, что стабильно человек делает – это бросается в глаза. Вот украшение храма – это ей нравится, может быть, она нашла себя в этом, скажем так.

- Ситуация Петросяна и Степаненко публичная, известная, что вы думаете об этом?

- Всегда, когда что-то происходит – это происходит не просто так. С духовной точки зрения человек с Богом старается решать ситуацию, и это правильно. Вот за Елену Григорьевну я уверен - в том плане, что человек сделал все, что мог, все возможное. Она благочестиво себя ведет. А с Евгением я практически не общаюсь. Его не вижу, не общаюсь, поэтому трудно сказать, сделал ли он все возможное с духовной точки зрения, чтобы решить ситуацию.

- То, что Петросян изменил Степаненко и развелся – я к этому отношусь плохо. Это не по-человечески и не-христиански. Значит, слабая вера у него, - высказал «КП» свое мнение юморист Лукинский. – Развод – это грех. Если воссоединят свою семью – это будет правильно.

КСТАТИ

Как явление Богоматери с иконы предотвратило трагедию

Факт, что в монастырской летописи Тихвинского монастыря хранится запись о чуде с актрисой Еленой Степаненко - в 2004 году она в каком-то смысле спасла 150 жизней пассажиров и членов экипажа самолета Ту-154, предупредив пилотов о смертельной опасности.

«Тихвинский монастырь посетил народный артист Евгений Петросян, - сказано в монастырской летописи. - Во время нахождения Тихвинской иконы в Храме Христа Спасителя в Москве Евгений Ваганович и члены его семьи приходили поклониться Святыне. Благочинному монастыря иеромонаху Александру артист рассказал о чудесном избавлении от смерти в авиакатастрофе своей жены и администратора. 3 октября 2004 года супруга Евгения Вагановича Елена Степаненко и административная группа вылетели из Москвы на гастроли во Владивосток. Через некоторое время в авиалайнер попала в молния. В это время Елена Степаненко увидела (в иллюминатор – Ред.) Тихвинскую икону Божией Матери, которая как бы звала ее в сторону рубки пилотов. Она пошла. Елена увидела, что пилоты растеряны, а нос самолета дымится. Тихвинская икона как бы звала вернуться. Елена спросила, видят ли пилоты икону. Они не видели. Но Елена настояла, чтобы развернуть самолёт и совершить аварийную посадку. Многие удивились благополучному исходу этого дела.

- Факт явления Божьей Матери при полете самолета записан в летописи Успенского собора в Тихвине, – рассказывал тогдашний директор юмористов Юрий Диктович. – Почему именно там? Дело в том, что Елене явилась Богоматерь, которая изображена на Тихвинской иконе Божьей Матери – знаменитой христианской святыне, хранящейся в монастыре города Тихвина. Это происшествие со Степаненко изложено в летописи о чудесных случаях, произошедших после возвращения чудотворной Тихвинской иконы Божьей Матери из США в Россию.

Иеродиакон Тихвинского монастыря Авель вспоминал: «Почему Богоматерь явилась именно Елене Степаненко… тогдашний губернатор Наздратенко рассказал, что перед этим они с Петросяном были в храме Христа Спасителя, когда в 2004 году икону вернули из Америки, и несколько дней она находилась в храме. Я сам помню их посещение. В те дни я как раз дежурил в лавке, и при мне они купили книгу. «Сказание об иконе» – репринтное дорогое издание, 10 000 рублей оно стоило. Видимо, образ Богоматери запечатлелся в памяти у артистки, она обращалась к Тихвинской иконе в молитвах. зачем Бог являет такие чудеса? Промысел Божий неизвестен людям. Но ясно одно – конечно, для спасения. Когда человек обращается к Богу, возникает вера, он меняется, старается меньше грешить, поступать не по своей воле, а по воле Божьей».