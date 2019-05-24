Бывшая жена целовалась с новым возлюбленным на свадьбе Потапа

Бывшая жена Потапа (Алексея Потапенко) пришла на его свадьбу с новым возлюбленным. 41-летняя Ирина Горовая и ее избранник страстно целовались, обнимались и выглядели счастливыми.

Ирина Горовая выбрала для выхода в свет нежно-голубое платье со шлейфом. Наряд позволил ей продемонстрировать татуировку в виде огромного креста на руке.

Ирина Горовая и ее избранник страстно целовались, обнимались и выглядели счастливыми

Нынешнего избранника Ирины зовут Евгений Артюхов. Он бизнесмен, адвокат и совладелец юридической компании.

gorovaya_irina Бывшая жена Потапа сохранила с ним хорошие отношения

С бывшим мужем Ирина смогла сохранить дружеские отношения. Продюсер ради Потапа бросила мужа. "Он влюблял в себя многих, писал забавные тексты, носил пышную шевелюру, ярко одевался", - рассказала Ирина в интервью шоу "Слава+" на YouTube-канале "Люкс ФМ"

С Потапенко они поженились в 1999 году, спустя девять лет у них родился сын Андрей. В 2016-м супруги развелись. Горовая не раз признавалась, что гордится отношениями с артистом и до сих пор считает его родным человеком.

Напомним, свадьба Потапа и Насти Каменских прошла в элитном ресторане под Киевом. Невеста блистала в прозрачном кружевном облегающем платье с роскошным декольте, а жених выбрал костюм кремового оттенка и белые кроссовки. Знаменитую пару пришли поздравить многие коллеги из мира шоу-бизнеса, в том числе Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка. Артист исполнил для молодоженов несколько своих хитов. Гости веселились до утра. После праздника Потап и Настя улетели в свадебное путешествие.