Мэй попросит ЕС отложить Brexit на "короткий период"

СЕГОДНЯ 11:11 2019-03-20T11:11:33+03:00

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена просить ЕС об отсрочке Brexit на "короткий период". Об этом говорится в официальном письме, которое будет направлено председателю Европейского совета Дональду Туску в среду, 20 марта.

Мне не сказали точно, на какой срок []будет отсрочка], но мы ожидаем, что до 30 июня, последней даты, до которой мы можем выйти [из ЕС], чтобы избежать необходимости принять участие в выборах в Европарламент", - передает Sky News со ссылкой на источник в британском правительстве.

Между тем, уже по меньшей мере две страны готовы заблокировать отсрочку выхода Великобритании из состава Евросоюза. Речь идет о Франции и Италии, которые рассчитывают получить гарантии того, что соглашение об условиях Brexit все же будет подписано по истечению установленного срока, передает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее британский парламент согласился перенести крайний срок выхода из ЕС с 29 марта на 30 июня. Отдельные страны-члены союза не оценили такое решение.

ИСТОЧНИК KP.RU