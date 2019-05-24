Седокова снялась топлес и рассказала об ошибках молодости

Певица Анна Седокова порассуждала над ошибками молодости и многочисленными уроками, которые она получила в течение жизни. Артистка заявила, что нужно избегать общения с представителями противоположного пола, которые старше на десять и более лет.

Одна из самых сексуальных женщин отечественного шоу-бизнеса опубликовала в своем блоге соблазнительное фото, на котором предстает топлес. А после этого Анна Седокова дала восемь советов.

Так, мать троих детей сообщила, что друзья - это еще не все. Самое главное - любить себя. "Ты - все. Жестко, но правда", - написала Анна.

annasedokova Анне Седоковой нечего прятать

Она отметила, что все знания и навыки нужно получать с молодых лет. "Чем старше человек, тем сложнее все запомнить. Много левых шумов в голове и уже не до китайского языка", - констатировала знаменитость.

Кроме этого, она дала совет на тему взаимоотношений с противоположным полом. "Не общайся с парнями на десять лет старше. Это тебе сейчас кажется, что вы одинаковые и ты такая модная и крутая. Но на самом деле пропасть между 16 и 26 огромная. И если в 25 и 35 люди догоняют друг друга в развитии, то в 16,17 и даже в 18 это невозможно. Поверь, я вышла замуж в 21 за человека на десять лет меня старше. И видишь, как все хорошо закончилось. Хотя, бывают, наверное, и исключения, но не в 15", - написала артистка.

Седокова знает, о чем говорит. За ее плечами много драм и разочарований из-за разницы в возрасте.

В 21 год она вышла замуж за футболиста Валентина Белькевича. Он был на 10 лет ее старше. Их брак продлился всего два года. Второй муж Анны Седоковой - Максим Чернявский был младше певицы на четыре года. А бизнесмен Артем Комаров, от которого Седокова родила сына, оказался младше звезды на семь лет.

Сейчас Анна Седокова одна воспитывает троих детей и не скрывает, что ее фигура далека от совершенства. В последнее время разговоры про пышные формы Анны Седоковой никак не утихают. Кто-то даже тайком сфотографировал артистку в неприглядном виде. После этого хейтеры набросились на звезду, обсуждая ее фигуру. Певица, не стесняясь, опубликовала видеопризнание, в котором показала свой целлюлит. Анна также показала подписчикам свою фигуру такой, какая она есть. Седокова заявила, что не собирается стесняться своего тела и никогда не претендовала на звание супер мега красавицы.