2019-05-25T00:01:19+03:00
Политика

Есть ли у Украины будущее, если все уехали на заработки

Наш корреспондент на себе испытала судьбу незалежной гастарбайтерши. Часть 4
Мария БЕРК
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До родины украинские заробитчане добираются в основном на автобусах. Билет обходится в 500 - 1000 рублей.До родины украинские заробитчане добираются в основном на автобусах. Билет обходится в 500 - 1000 рублей.Фото: Мария БЕРК
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Окончание

Часть 1

Часть 2

Часть 3

В предыдущих частях журналист выяснила: с россиянами поляки не работают - не едут из нашей страны туда на заработки. Зато для украинца создана богатая инфраструктура по поиску работы. В том числе нелегальная. Именно так - незаконно - корреспондент устроилась к шляхтичу домработницей на далекий хутор. Постепенно хозяин начал нагружать заробитчанку новыми обязанностями, не повышая зарплату. Испугавшись, что скоро хозяин потребует чего-то неприличного, корреспондент бежала из деревни в ближайший городок. Там украинские знакомые предложили остановиться в квартире с заробитчанами. Ночью в комнату, где спала наш корреспондент, вломился пьяный гастарбайтер...

Корреспондент «КП» узнала все о работе в Польше и сбежала из заробитчанского плена у шляхтича. Фото: Иван МАКЕЕВ

Корреспондент «КП» узнала все о работе в Польше и сбежала из заробитчанского плена у шляхтича.Фото: Иван МАКЕЕВ

«ОТЛИЧНАЯ» РАБОТА

Игоря штормило во все стороны, но это не мешало ему приближаться ко мне. По-звериному уверенно.

«Черт, я даже в окно не смогу выпрыгнуть, - пронеслось в голове. - Мне капец...»

- Игорь, ты ох…, что ли?! - раздался из-за спины мужика низкий женский голос.

Игорек обмяк:

- Натах, не хотел. Черт попутал...

Натаха еще совсем недавно, в другой жизни, на Украине, звалась по имени-отчеству - Натальей Анатольевной. Учительница русского из Львова, попала под сокращение.

- Вовремя я пришла, - сказала женщина, распахивая окно и закуривая.

- Мне девчонки про вас рассказывали, - обратилась я к своей спасительнице. - Мол, вы удачливая, хорошую работу в отеле нашли.

Наталья посмотрела на меня, как на ученицу-дурочку.

В таких 12-местных комнатах живут заробитчане первое время, пока агентства по трудоустройству оформляют им документы на работу. Фото: Мария БЕРК

В таких 12-местных комнатах живут заробитчане первое время, пока агентства по трудоустройству оформляют им документы на работу.Фото: Мария БЕРК

- Это в кино горничные ходят в красивой униформе и убирают современные номера. Я работаю в отеле пятый месяц. Сначала у тебя начинает болеть спина, потому что постоянно в полусогнутом состоянии. Потом колени и локти - поднимаешь матрасы, стелешь белье. Но это не все. После уборки номеров управляющий отправляет тебя на кухню мыть посуду и шинковать овощи. Потом в прачечную - белье надо гладить. Вечером нужно выбрасывать мусор и убирать туалеты в баре.

- Это ж сколько вы работаете? - растерянно спрашиваю.

- В 6 утра ухожу, в 23 часа прихожу. Первые месяцы спать не могла - мышцы судорогой сводило.

- И ради чего это все?

Наталья Анатольевна затушила окурок и посмотрела на меня так, что мне опять стало не по себе.

- У матери инсульт был. Лекарства во Львове стоят столько, что на зарплату учительницы я их никогда не куплю. Дочь - школьница, спортсменка, ходит к репетиторам. Кто даст ей будущее, если не я?

Что бы все знали - тут живут украинцы! Фото: Мария БЕРК

Что бы все знали - тут живут украинцы!Фото: Мария БЕРК

УБИВАЛИ И БУДЕМ УБИВАТЬ

Приезд в Варшаву стал для меня возвращением в цивилизацию. Долой оковы заробитчанства!

- В Польше официально работают 1,5 миллиона украинцев, - рассказывает мне при встрече Лилия Мошечкова, советник по международным вопросам партии KorWin (считается, правопопулистской). Мы встретились в кафе в центре Варшавы (обслуживали нас, кстати, официантки-украинки). - Неофициально - еще столько же. Сейчас во всей Европе экономический подъем, Польша в числе лидеров. У нас активно развивается производство, нужны рабочие руки. И когда к нам поехали украинцы, мы очень обрадовались. Но постепенно отношение стало меняться. Потому что больше всего к нам стали приезжать из сельской местности - с запада Украины. Эти люди оказались малообразованными, агрессивными.

На встречу вместе с Лилией пришел белорусский бизнесмен Андрей Ракевич. У него в Польше крупный строительный бизнес, но среди работников ни одного украинца. Только белорусы, казахи и узбеки.

На встречу вместе с Лилией пришел белорусский бизнесмен Андрей Ракевич Фото: Мария БЕРК

На встречу вместе с Лилией пришел белорусский бизнесмен Андрей РакевичФото: Мария БЕРК

- Сейчас все чаще в объявлениях пишут: «Украинцев не принимаем». Даже предприятия, которые находятся на границе с незалежной, отказывают заробитчанам, - объясняет Андрей. - Многие небольшие польские компании прогорели из-за заробитчан еще в 2014 году, когда пришла первая большая волна трудовых мигрантов с Украины. Они официально трудоустраивались и требовали от работодателя, чтобы им оформили трехлетнюю «карту побыту» (временный вид на жительство). И как только украинец получал ее, он сразу уезжал на заработки в Западную Европу.

- Есть еще и идеологический момент, - продолжает Лилия. - Большинство заробитчан, как я уже говорила, с Западной Украины. Для них Степан Бандера - кумир. У нас же запрещена пропаганда бандеровщины, за флаг ОУН-УПА (украинские националистические организации, запрещенные в РФ. - Ред.) можно сесть в тюрьму. Однажды я увидела машину с украинскими номерами, из окна торчал флаг УПА. Подошла к водителю и попросила убрать. А он мне: «Не нравится? Да мы вас, поляков, как убивали, так и будем убивать».

Украина - донор рабочей силы - воспринимается если не как спасение, то как опора для экономического роста Польши Фото: Мария БЕРК

Украина - донор рабочей силы - воспринимается если не как спасение, то как опора для экономического роста ПольшиФото: Мария БЕРК

СТРАНА ДЕТЕЙ И СТАРИКОВ

В аэропорт меня везет глазастая украинка из Кропивницкого по имени Лина.

- И чего ты уезжаешь? - недоумевает она, услышав, что мне надоело працювати на пана. - Есть водительские права? Иди работать в такси. Золотые дни - пятница и суббота. Все хорошо, но есть один минус. Выпившие поляки начинают цепляться. Хорошо, что у меня здесь есть ребята знакомые с Украины - всегда могут быстро подъехать, разобраться.

- Кажется, вся Украина перебралась в Польшу. Кто же там у вас остался?!

- Атошники (те, кто воевал в Донбассе. - Авт.), дети, старики и те, кто не может или не хочет уезжать, - поясняет Лина, дерзко подрезая неспешные авто поляков.

Нет нелегальному извозу Фото: Мария БЕРК

Нет нелегальному извозуФото: Мария БЕРК

- Неужели ты совсем не можешь найти дома работу?

- Могу. Когда я пришла на собеседование, мне обещали зарплату в 4 тысячи гривен (150 долларов, 8,5 тыс. руб. - Авт.). А мне их хватит только на маникюр-педикюр, и то раз в месяц! А еще надо «коммуналку» платить, есть что-то. Вот я и поехала в Польшу.

- Может, новый президент что-то изменит, - рассуждаю я. - За кого голосовали?

- Ну точно не за Порошенко, - смеется Лина. Она яростно жмет на клаксон, распугивая окружающих. - Если сравнивать по президентам, я не могу сказать, что было очень плохо при Януковиче. Да если бы безвиз появился при нем, не было бы такого массового отъезда из страны!

Лина мягко притормаживает у терминала. Пока я отсчитываю 50 злотых, украинка спрашивает:

- Не передумала уезжать?

- Не. Дякую. В России все-таки лучше...

Исторический центр Варшавы Фото: Мария БЕРК

Исторический центр ВаршавыФото: Мария БЕРК

Каково быть заробитчанкой в Польше.

ИТОГО

«Полякам выгодна бедная страна-соседка»

Денис ДЕНИСОВ, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии:

- Исходя из тех реалий, которые сейчас есть на Украине, ожидать, что ситуация с трудовой миграцией резко изменится, не приходится. Основная мотивация заробитчан - материальная. Чтобы эти люди стали возвращаться домой из ЕС или России, необходима динамично развивающаяся экономика. Но этого нет (в этом году прогнозируется рост экономики на 2,7%, но этого мало - слишком сильным было падение в предыдущие годы. - Авт.). Украина обременена огромными долгами, которые нужно погашать, предыдущие власти сделали все, чтобы страна стала заложником МВФ. Плюс нет реальных инициатив по экономическому прорыву. У нового президента просто нет ресурсов для этого.

Миграция в ЕС понятна и логична: поляки с низкой квалификацией уезжают в более богатые страны ЕС, следовательно, в экономике Польши появляются окна. И чтобы их закрыть, поляки будут привлекать более дешевую рабочую силу. В этом плане Украина - донор рабочей силы - воспринимается если не как спасение, то как опора для экономического роста Польши. Никакого альтруизма со стороны поляков мы не увидим. Они не станут заботиться о развитии экономики Украины в ущерб развитию своей страны. Им выгодна бедная страна-соседка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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