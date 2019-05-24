Дана Борисова увеличила губы ради замужества

Чтобы хорошо выглядеть и нравиться мужчинам Дана Борисова обратилась к специалистам. Телеведущая увеличила губы, сообщив, что по примете она должна выйти замуж.

Дана Борисова все чаще посещает различные косметологические салоны и всячески пытается улучшить свою внешность. Она уже делала подтяжку лица. А теперь захотела получить пухлые губы.

"Наверное, самая популярная процедура у девушек - это сделать губы. Я никогда не увеличивала их, слишком пугали утиные губы у некоторых моих знакомых. Но все же решилась на эту процедуру... Даже есть примета, хочешь замуж, тогда надо сделать губы",

danaborisova_official Дана Борисова сделала губы

Дана рада, как красиво и аккуратно все получилось. Хотя и не скрывает, что боялась делать эту процедуру. Однако желание выйти замуж оказалось сильнее ее страхов.

Напомним, Дана Борисова недолго прожила в официальном браке с бизнесменом Андреем Тищенко. После развода в ее жизни появился Максим Аксенов. У них родилась дочь Полина. Но отношения тоже не сложились.

В начале января 2019 годе теледива поделилась с поклонниками радостью. В ее жизни появился банкир Владимир, с которым она познакомилась на съемках программы "Давай поженимся!". Пара сходила на бранч и на ярмарку. Кроме того, мужчина удивил звезду необычным букетом, которым она похвасталась подписчикам. "С Владимиром общаемся по телефону, вроде неплохой, по крайней мере не обманул. И вправду 400 тысяч получает, принес справку...", - делилась радость звезда.

А совсем недавно Дана сообщила, что идет на свидание. "В кои-то веки собралась на свидание с незнакомцем. Выбор в чем пойти, на этот раз не стоял. Великолепное платье из дорогого твида... Сегодня, надеюсь, получу и предложение руки и сердца. Буду держать вас в курсе", - заявила она, добавив, что ей предстоит знакомство с родителями избранника.