Дочка Алсу не появилась в спецвыпуске шоу "Голос. Дети"

Дочь певицы Алсу 11-летняя Микелла Абрамова так и не появилась в специальном выпуске телешоу "Голос. Дети". Программа вышла в прямой эфир в пятницу, 24 мая, в 21.30 (мск).

Дополнительный эпизод должен был расставить все точки над "i" и прояснить ситуацию вокруг нечестного голосования в финале шестого сезона песенного конкурса.

Ранее аналитики компании Group-IB все же смогли доказать, что 26 апреля Микелла Абрамова победила в шоу не совсем честно. Более 38 тысяч отданных в ее пользу звонков и SMS были фейковыми.

Организаторы шоу аннулировали результаты финала, а чтобы утешить юных конкурсантов решили организовать для них небольшой праздник. К участию в спецвыпуске шоу были приглашены все исполнители, дошедшие до конца программы, среди них Нино Чеснер, Роберт Багратян, Ержан Максиа, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Ренат Таиров и сама "победительница" Микелла Абрамова.

Никто из них публично не отказывался приходить на шоу, однако спустя полчаса с начала эфира дочь Алсу на сцене так и не появилась. При этом ее звездная мать, похоже, была совсем не против вновь вывести девочку на сцену.

Смотрите онлайн-трансляцию спецвыпуска шоу «Голос. Дети» 6 сезон