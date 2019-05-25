2019-05-25T18:14:41+03:00
Телевизор

Валюха из "Сватов" сообщила о болезни

Работу в популярном сериале актриса Татьяна Кравченко назвала настоящим подарком судьбы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Татьяна Кравченко назвала работу в "Сватах" подарком судьбыТатьяна Кравченко назвала работу в "Сватах" подарком судьбыФото: кадр из фильма
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Татьяна Кравченко завоевала всенародную любовь после съемок в сериале "Сваты". Актриса откровенно призналась, что настолько огорчилась, когда окончились съемки, что заболела.

Татьяна Кравченко назвала работу в "Сватах" подарком судьбы, хотя за ее плечами съемки у таких режиссеров, как Леонид Гайдай, Эльдар Рязанов, Алла Сурикова, Роман Балаян. Но именно ради роли в ситкоме актриса пошла на многое.

"Специально сидела на диетах, занималась спортом, ходила к косметологу. Помню, когда закончилась работа в сериале, у меня случилась настоящая депрессия", - цитирует 65-летнюю звезду "Собеседник.Ru".

Кравченко долго не находила себе места - так ее тянуло на съемки. По ее словам, ей как можно скорее хотелось принять участие в работе над новыми сериями. Она не хотела никого подводить. Ей было важно хорошо сыграть в каждой новой серии знаменитого проекта, который уже на протяжении десятилетия не теряет своей популярности.

Кравченко заявила, что просто влюблена в свою героиню - Валентину Будько. При этом подчеркнула, что часто прохожие подходят к ней на улице и так и называют "Валюхой".

"Конечно, мы похожи: обе заводные, шумные, обе по происхождению - украинки. Кстати, походку и манеру разговора я скопировала у своей мамы. Когда признаюсь в этом, она ворчит, что вовсе не такая, мол, она - городская женщина, а Валюха - деревенская", - смеется Кравченко.

Актриса с теплотой вспоминает своих коллег по сериалу. И говорит, что благодаря "Сватам" она подружилась с Федором Добронравым, Людмилой Артемьевой, Анатолием Васильевым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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