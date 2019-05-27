Украсить кабинет детьми, Орешкин - это Сталин сегодня, обманутая донья Эльвира и синтетические рога дьявола

Вступление в должность президента Украины В. А. Зеленского запомнилось даже не тем, что для начала он распустил Верховную Раду. Это дело в революционной демократии привычное. Кромвель в 1652 г. воззвал к Долгому парламенту: "Вы слишком долго заседали. Пора с вами покончить. Во имя Бога, уходите на пользу народа!", а чтобы призыв был более убедительным, подкрепил свое обращение отрядом солдат. 18 брюмера сподвижник Бонапарта генерал Мюрат, явившись в залу заседаний парламента, под звуки барабанов воззвал к своим гренадерам: "Foutez-moi tout ce monde dehors!", т. е. "Гоните их на …!". Депутаты так впечатлились, что сами выпрыгнули в окна (с первого этажа оно не опасно) и разбежались кто куда. Так что Зеленский просто выступил в роли комического Кромвеля.

Но гораздо больший эффект произвели указания нового президента об украшении присутственных мест. В. А. Зеленский призвал: "Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих портретов, потому что президент - не икона, не идол. Президент - это не портрет. Повесьте в кабинете фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза".

С одной стороны, еще у Ф. М. Достоевского Фома Опискин призывал: "Не ставьте мне памятника, в сердце своем воздвигните мне памятник!". Что, в свою очередь, восходит к призыву Н. В. Гоголя, который в "Выбранных местах из переписки с друзьями" теми же словами боролся с идолопоклонством.

С другой стороны, портреты бывают всякие. Если какой-нибудь высокопоставленный чиновник украсит свой кабинет изображением В. А. Зеленского, играющего фаллосом на рояле, это может быть неверно истолковано посетителями.

Однако, и фотографии членов чиновной семьи тоже удобопревратны. Еще в 1822 г. А. С. Пушкин в стихотворном "Послании цензору" в ответ на оправдания чиновника Главлита "Я бедный человек; к тому ж жена и дети…" замечал:

"Жена и дети, друг, поверь — большое зло:

От них всё скверное у нас произошло".

И действительно: чиновник – хоть украинский, хоть наш российский – сам-то по себе чрезвычайно скромен в быту и готов носить одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а в пищу употреблять акриды и дикий мед. Однако "и враги человеку домашние его", поскольку они вводят госслужащего в соблазн принять дары, чтобы устроить будущее своих детей.

Поэтому для оформления начальственных кабинетов лучше использовать такие предметы, которые заведомо исключают соблазны. Если чиновник религиозен, ему лучше повесить в кабинете чудотворный образ – он уж точно не наведет на дурные мысли. Если же слуга народа – человек современный и не верит ни в Бога, ни в черта, он может повесить абстрактную картину с треугольными грушами, которые тоже вряд ли могут соблазнить.

Конечно, чиновнику при этом тоже следует воздерживаться от того, чтобы неумными речами вводить вверенный ему народ в искушение. Не веря в чиновную самодисциплину, думские депутаты-коммунисты тт. Казанков и Коломейцев, даже предложили ввести административную ответственность слуг народа, которые высказываются в духе

"Мужику не надо жрать,

В сутки раз – сухая корка.

Если жалуются – драть,

Утоляет голод порка".

За совершаемое таким образом "оскорбление избирателей" ответработников предлагалось штрафовать, а особенно злостных сажать на 15 суток.

Но Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала инициативу коммунистов, поскольку предлагаемый состав правонарушения "публичное отрицание обязанности государства по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека" не отвечает требованиям формальной определенности и тем самым может быть использован для избиения преданных руководящих кадров. К тому же в невозвратные времена культа личности коммунисты весьма грешили избиением. А кого в лесу медведь драл, тот и сучка боится – что и делает наше осторожное правительство.

Тем более, что с публичным отрицанием у наших министров дело обстоит примерно, как с непечатными словами у нижних чинов или с французскими оборотами у русской знати XIX в. – и хотели бы воздержаться, но как-то само собой выскакивает.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. ФОТО Кирилл Кухмарь/ТАСС

Выступая на II Столыпинском форуме, объединившем экономистов-государственников, министр экономразвития М. С. Орешкин, вероятно, желая доставить собранию приятное, призвал "пожертвовать настоящим ради светлого будущего" и указал, "что необходимо сократить потребление и социальную поддержку населения ради будущего экономики".

Мысль очевидная –

"Чем тяжелее ярмо поднимает народ,

Тем скорее, сильнее хозяйство растёт".

Чтобы увеличить долю накопления, надо соответственно сократить долю потребления. Других способов не придумано. Когда нам рассказывают о впечатляющем росте промышленности при т. Сталине (об успехах сельского хозяйства говорить все-таки стесняются), обыкновенно умалчивают, что уровень жизни был ниже нижнего и именно за счет этого строились гиганты пятилеток. Т. Сталин делал именно то, чего желает т. Орешкин – "сокращал потребление и социальную поддержку населения ради будущего экономики". Однако, вместо того, чтобы преклониться перед экономическим гением главы МЭР и провозгласить "Орешкин – это Сталин сегодня", левая общественность опять недовольна и требует условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. То-то в годы первых пятилеток было это свободное развитие.

Разве что публика недовольна тем, что М. С. Орешкин сам не понимает, чего говорит и какие следствия из его речей вытекают, тогда как у министра экономразвития, по мнению трудящихся, ум должен быть более глубокий и проницательный.

Но, конечно, хоть Орешкин и Сталин сегодня, но в целом социально-экономический блок нашего руководства непоколебимо привержен идеалам экономической свободы. Глава ЦБ России Э. С. Набиуллина указала: "Где-то обсуждалось, что надо запретить, в принципе, микрофинансирование. На наш взгляд, запрещать ни в коем случае нельзя, потому что тогда люди попадут в руки нелегальных кредиторов". То есть лихоимство ни в коем случае не следует запрещать, а следует осторожно и деликатно ограничивать. Хотя здесь возникает вопрос: если ростовщичество в какой-то момент в результате ограничений перестанет быть сверхприбыльным, то согласятся ли ростовщики на умеренную прибыль или же они предпочтут далее кредитовать нелегально – с надлежащим лихоимством? Э. С. Набиуллина явно исходит из того, что воспитательными мерами волка можно приучить питаться сеном – такова вера в живительную силу либеральной агрозоологии.

Но пока она отстаивала принципы экономической свободы – как говорил почтенный микрофинансист Соломон, "разорился я, все рыцарям усердно помогая", - удар был нанесен с совершенно неожиданной стороны. Министерство финансов США обвинило ЦБ России в том, что тот манипулирует курсом рубля с целью поддержать российский экспорт, ибо если бы ЦБ действовал строго рыночно, как того желают за океаном, укрепившийся рубль сильно посадил бы экспорт.

Э. С. Набиуллина отвергла инсинуации американского министра Менухима: "У нас плавающий курс. Мы не проводим интервенций, которые направлены на поддержание определенного курса рубля, а ЦБ покупает валюту в рамках бюджетного правила".

Глава ЦБ была искренне огорчена:

"Я ли не примерная

На селе жена?

Как собака верная

Штатам предана.

Я ли не охотница

Жить с US в ладу?

Я ли не работница

В летнюю страду?".

Скорбь, выражаемая в словах "Лучинушки" была тем сильнее, что еще совсем недавно Э. С. Набиуллину объявили лучшей главой ЦБ в мире – и вдруг такой реприманд неожиданный. То, что минфину США совершенно наплевать на отечественное бюджетное правило – оно священно лишь для минфина РФ, - а равно и на то, кто там лучший в мире, а в Вашингтоне руководствуются гораздо более простым "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать", - в ее миросозерцание не укладывается.

Хотя в других областях современная агрозоология имеет большую силу. Модный дом Prada отказался от использования натурального меха в производстве и перешел на синтетику. Поскольку модный дом знаменит оскароносным фильмом "Дьявол носит Prada", впредь дьяволы, пользующиеся его продукцией, будут носить только синтетические рога и копыта. В мире прогресса не забалуешь.