Вчера западные соседи избрали депутатов в свой главный орган законодательной власти. При этом почти 15% из 751 места в Европарламенте (ЕП) заняла разношёрстная коалиция правых, консерваторов и евроскептиков наподобие «Альтернативы для Германии» или движения Марин Ле Пен. Которые, в отличие от «старых системных» сил, выступают за дружбу с Россией и против санкций. Но изменятся ли теперь отношения Москвы и ЕС? Это обсудили эксперты Валдайского клуба — одной из самых авторитетных дискуссионных площадок страны.

— В целом правые набрали больше голосов, но они по-прежнему объединены в три разных фракции в ЕП, — говорит программный директор Валдайского клуба «Валдай» Олег Барабанов. — Попытки вице-премьера Италии Маттео Сальвини и экс-советника Трампа Стивена Бэннона создать единый «правый интернационал» в Европе пока не реализовались. Однако если правые (националистические, патриотические) силы — называйте их как хотите — не объединятся, то их постигнет судьба предшественников. Напомню, пять лет назад эти «несистемщики», хоть и набрав некое количество мест, оказались в маргинальной нише и никакого серьёзного влияния на ЕП и работу его комитетов не оказывали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/711192" frameborder="0"></iframe> Итоги «друзей России» на выборах в Европарламент: если они не объединятся, их постигнет крах.

— Результаты были ожидаемы и соответствовали реальной расстановке сил, — сообщил почётный гость Валдайского клуба — посол Италии в РФ Паскуале Терраччано. — Но этим к выборам впервые было приковано столь сильное внимание, явка повысилась (тогда как с 1978 года она неизменно падала — прим. ред.), что тоже является важным сигналом. Две главных силы, Европейская народная партия (этакая «партия Меркель», только в масштабе Европы — прим. ред.) и социал-демократы, более не имеют большинства. Для коалиции им понадобится поддержка других групп (возможно, либералов или зелёных). При этом ЕС должен отвечать на вызовы, касающиеся безопасности своих граждан. И речь не только о «военных делах» — но и экономической безопасности, и контролю границ, и миграции.

— Европарламент занимает ключевое место в системе принятия решений Евросоюзом, поэтому он очень важен с точки зрения конструирования отношений Москвы и Брюсселя. Но теперь его конфигурация принципиально иная. Избиратель проголосовал за «Зелёных» и другие несистемные партии, чтобы выразить своё недовольство. В то же время очевидно, что вопросы климата и экологии теперь будут иметь куда более серьёзный вес и в Европе, и в мире, что нам также нужно учитывать, — подвёл итог зав. кафедрой европейского права МГИМО, экс-посол РФ в Люксембурге Марк Энтин.

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