2019-05-28T01:07:31+03:00
Звезды

Платье от Valentino и торт за $50 тысяч: стали известны подробности свадьбы Дженнифер Лопес на Багамах

Певица вовсю готовится к своему четвертому замужеству и не жалеет денег на торжество
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дженнифер Лопес готовится к свадьбеДженнифер Лопес готовится к свадьбеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дженнифер Лопес выбрала дату свадьбы. Более того, звезда определилась с платьем, в котором пойдет под венец.

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес и ее жених Алекс Родригес вовсю готовятся к свадьбе, которая состоится летом, сообщает издание The Gal Post. "Джейн попросила не называть дату, хотя день уже назначен. Свадьба однозначно будет помпезной", - поделилась подруга певицы.

Известно, что артистка пойдет под венец в платье, которое ей будет шить Valentino. Стоит отметить, что на одном из своих предыдущих бракосочетаний звезда уже появлялась в платье от этого бренда.

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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
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Сумма свадебного торжества обойдется в 15 миллионов долларов. Один только огромный торт стоит 50 тысяч долларов. В качестве места проведения свадьбы Лопес и ее жених выбрали Багамы. "Можешь представить, что это будет за торжество!", - восклицает приятельница.

Планируя церемонию, певица хочет позаботиться и том, чтобы в нее оказались вовлечены все члены ее семейства. Речь идет о близнецах, рожденных от ее экс-супруга Марка Энтони - 11-летних Максе и Эмме. Не забыла певица и о дочках Родригеса от его прежнего брака c Синтией Скертис - 14-летней Наташе и 11-летней Элле, которые просто обожают свою мачеху.

Напомним, Лопес и Родригес начали встречаться два года назад. Они очень быстро стали практически неразлучными. Пара появлялась вместе повсюду и не скрывала ни от кого своих чувств. В марте Дженнифер и Алекс сообщили, что они обручились. Кольцо для любимой обошлось спортсмену в 1,4 миллиона долларов. Для Лопес брак с Родригесом станет четвертым по счету. А для Родригеса - вторым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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