«Не могу сказать, что она мне понравилась»: Потап и Настя Каменских впервые рассказали о своих отношениях до брака

Потап и Настя дали первое совместное интервью после свадьбы: артисты рассказали о своих отношениях до брака. Как выяснилось, у пары, годами скрывавшей свою любовь, были периоды, когда они не разговаривали друг с другом. Потам и Настя часто ссорились, причем виной всему был очень крутой нрав певицы.

В интервью программе «Светская жизнь» на украинском YouTube-канале «1+1» Потап рассказал, что они с Настей месяцами не разговаривали друг с другом. Настя подтвердила: она действительно могла долго сердится на Потапа. При этом артисты, выступавшие в дуэте, ездили вместе на гастроли — ведь отменять концерты было нельзя. Пара выходила вместе на сцену, выступала, как ни в чем не бывало. А после концерта Потап и Настя рассаживались по разным машинам и уезжали каждый в противоположном направлении. В период ссор исполнители на гастролях селились в разных гостиницах.

Конфликты в дуэте начались сразу же после знакомства: Потап признался, что с первого взгляда Настя ему совсем не понравилась. Потом все стало только хуже.

- Не могу сказать, что она мне понравилась при знакомстве. Потом мы начали записывать песню, стало еще хуже, потому что у Насти очень крепкий характер, она не слушает никого. Она... итальянка такая. И начали ссориться, ссориться, ссориться, - рассказал певец.

Молодожены, до брака скрывавшие свои отношения, наконец-то вышли из тени. Фото: Инстаграм.

Напомним, Потап и Настя поженились 23 мая. Пара отмечала свадьбу в одном из киевских ресторанов: невеста была в роскошном кружевном платье с белой фатой, жених - в белом костюме. На торжество артисты потратили около 7 миллионов рублей. Сразу после бракосочетания супруги улетели в отпуск. Медовый месяц молодожены проводят в Турции, откуда делятся с поклонниками снимками в Инстаграме.

Потап и Настя Каменских всегда были самым зажигательным дуэтом – неудивительно, что слухи об их романе появились еще несколько лет назад. В то время Потап был женат, и то, что он вскоре развелся, только укрепило подозрения поклонников. По словам артиста, они с Настей очень долго шли к своей свадьбе. Почему они до сих пор не связывали себя узами брака, новоиспеченные молодожены не сообщают.