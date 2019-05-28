И если питание может быть разным: правильным и полезным или не очень, вегетарианским или постным, сыро или мясоедческим, то еда при любом раскладе и виде этого самого питания должна быть непременно свежей и вкусной! В нашей подборке – самые лучшие интернет-магазины и онлайн-рестораны, где Вы можете в два клика заказать самую разнообразную еду, независимо от Ваших вкусовых предпочтений!

Итак, номер один в нашем списке – это интернет-магазин Перекрёсток, где Вы можете оформить доставку продуктов всего за пару минут! Более, чем за 20 лет своего существования на российском рынке компания успела завоевать доверие покупателей, и потому тщательно следит за своей репутацией: выбирает проверенных и надёжных поставщиков, контролирует качество и сроки годности товаров, доставляет к Вашему столу лучшие продукты питания с гарантированным сроком свежести не менее 50%. Помимо отличного сервиса, стоит отметить и богатый ассортимент продукции Перекрёстка-онлайн. Кроме товаров, представленных в розничных магазинах сети, в каталоге онлайн-супермаркета Вы найдёте фермерскую продукцию, расширенный выбор охлаждённого мяса и рыбы, продукты для здорового образа жизни, свежайшие торты под заказ и многое другое. Ознакомиться с каталогом и полным списком спецпредложений, а также посмотреть скидочные промокоды Перекрёсток Вы можете на странице магазина.

Источник: perekrestok.ru

Обширным выбором продуктов питания порадует своих покупателей и интернет-магазин Ашан. Французская компания пришла на российский рынок в 2002 году и за это время успела занять лидирующие в своей области позиции. В онлайн-магазине Вы можете найти огромное количество самой разной продукции и приобрести ингредиенты для приготовления абсолютно любого блюда. Каталог удобно поделён на специальные разделы таким образом, чтобы покупателем было легче ориентироваться в этом многообразии: бакалея, консервация, масла, соусы и заправки, чай и кофе. Кроме того, в каталог включены такие разделы, как “Новинки”, где Вы можете найти эксклюзивные товары, которые только недавно появились на рынке, и “Специальные предложения”, в котором выставлены товары по сниженной стоимости со скидками до 50%. Также в магазине часто проходят различные акции Ашан на товары определённых брендов или категорий, с полным списком которых Вы можете ознакомиться на нашей странице.

Следующим в нашем списке лидеров среди продуктовых онлайн-магазнов стоит магазин Утконос. Компания является одним из крупнейших в России онлайн-гипермаркетов, в котором можной найти огромный выбор продуктов питания и сопутствующих товаров по доступным ценам. Привлекательная стоимость продукции объясняется тем, что магазин напрямую сотрудничает с ведущими мировыми производителями и поставщиками и поэтому не накручивает огромные проценты на свои товары. Кроме того, компания часто устраивает различные акции и распродажи на определённые категории продукции, благодаря которым можно сэкономить до 50% от первоначальной стоимости покупок. Отлично сэкономить на заказах помогают также и промокоды Утконос, которые Вы всегда можете найти на нашей специальной странице.

Любителям итальянской и азиатской кухни придётся по душе онлайн-ресторан 2 Берега. Компания специализируется на приготовлении и доставке вкуснейших блюд вышеуказанных кухонь: пиццы, пасты, суши, роллов и воков. Благодаря особому отношению к своим клиентам, онлайн-ресторан занимает лидирующие позиции на российском рынке. Также, помимо сезонных спецпредложений, в ресторане действуют и постоянные акции. Например, при заказе блюд с понедельника по четверг с 00:00 до 6:00 каждый клиент может заказать каждой второе блюдо всего за половину стоимости! Также скидка в 10% на весь заказ доступна в Ваш день рождения и ещё 10 дней после него! Ознакомиться с полным списком действующих акций и узнать актуальные промокоды 2 Берега Вы можете на нашей странице.

Ну а для любителей сладкого у нас особое предложение – онлайн-магазин Cheese Cake, где Вы можете найти торты, десерты, мороженое и выпечку на любой вкус! Быстрая доставка, доступные цены и вкусная продукция высокого качества – то, что выгодно отличает магазин среди конкурентов. Также компания часто проводит различные акции на товары, что позволяет сладкоежкам существенно сэкономить на заказах. Обращаем Ваше внимание, что в каталоге магазина есть раздел и с низкокалорийной продукцией, что значительно упрощает задачу для тех любителей сладкого, кто с особой тщательностью следит за своей фигурой и здоровьем. А ещё на нашей странице Вы можете найти специальные промокоды Cheese Cake и благодаря им значительно сэкономить на покупке всевозможных сладостей!

Источник: cheese-cake.ru

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