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37 оценок поставлено средняя 4.43

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Популярные магазины

Промокоды онлайн-гипермаркета Utkonos

Умеренные цены, постоянные акции, бесплатная доставка, программа лояльности и промокоды от Утконоса позволят заказать на дом более 40 тысяч продовольственных и других популярных товаров по умеренным ценам. Интернет-гипермаркет доставляет только свежие готовые блюда, выпечку и продук ... ты питания с запасом срока годности в день оформления заказа. Кроме продовольствия, здесь можно заказать предметы гигиены, БАДы, зоотовары, игрушки, текстиль и многое другое.


Посетить Утконос
Контакты Утконос

Юридический адрес:
127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.2/3, стр.1

Телефон:
+7 495 777 5 444, 8 800 737 77 75

Спасибо за оценку!

37 оценок поставлено средняя 4.43

Промокоды онлайн-гипермаркета Utkonos

Умеренные цены, постоянные акции, бесплатная доставка, программа лояльности и промокоды от Утконоса позволят заказать на дом более 40 тысяч продовольственных и других популярных товаров по умеренным ценам. Интернет-гипермаркет доставляет только свежие готовые блюда, выпечку и продук ... ты питания с запасом срока годности в день оформления заказа. Кроме продовольствия, здесь можно заказать предметы гигиены, БАДы, зоотовары, игрушки, текстиль и многое другое.


Посетить Утконос
Контакты Утконос

Юридический адрес:
127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.2/3, стр.1

Телефон:
+7 495 777 5 444, 8 800 737 77 75

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Специальные предложения от Утконос

Об интернет-гипермаркете Утконос

Инновационная для России система розничной торговли Утконос зародилась в 1999 году. В основе проекта лежала концепция: единая IT-система и слаженная логистика. Схема продаж включала цепочку: распределительный центр — комплектация заказа — доставка и реализация товара. В 2002 году были открыты столы заказов, оснащенные терминалами самообслуживания, где клиенты могли ознакомиться с ассортиментом, выбрать товар и оформить заказ с доставкой в нужный магазин. А первой инновационной разработкой компании стал универсальный переносной компьютер, которым снабжался комплектовщик склада гипермаркета. Это устройство позволяло специалисту моментально сформировать поступивший от клиента заказ.

В 2007 году был открыт онлайн-магазин с доставкой продуктов по Москве и МО, а в 2012 году ритейлер запустил мобильное приложение для iPhone и Android, где можно было быстро совершать заказ и отслеживать доставку. Сегодня через сайт гипермаркета и приложение можно заказать более 40 тысяч наименований товаров, среди которых продукты питания, товары для дома и животных. Ритейлер тщательно следит за свежестью и качеством продуктов на складе и на этапе передачи в доставку. Компания располагает автопарком из более 800 автомобилей для доставки, а штат сотрудников насчитывает более 3700 специалистов. 

Цены на продукты и товары для дома в онлайн-магазине Utkonos сопоставимы со стоимостью аналогов из ближайшего эконом-супермаркета. Ритейлер постоянно проводит акции, практикует программу лояльности и дарит клиентам выгодные промокоды на скидку.

Популярные товары гипермаркета

Популярностью у покупателей пользуются продукты питания из категорий: овощи и фрукты, молочные продукты, яйца, мясо и полуфабрикаты, бакалея, хлебобулочные изделия, рыба, консервы и другое продовольствие.

Особым спросом у клиентов интернет-гипермаркета пользуется выпечка из собственной пекарни Утконос: круассаны, чиабатта, багет, булочки, хлеб и прочие изделия. Также часто заказывают готовые блюда: борщ, салаты и другое. Еще востребованы товары из категорий: средства гигиены, детское питание и зоотовары.

Программа лояльности

Участники бонусной программы магазина копят U-бонусы и оплачивают ими новые покупки. За каждый сделанный и оплаченный заказ магазин начисляет кэшбэк в размере 1% в виде бонусов на счет клиента, а за покупку акционных товаров размер кэшбэка может быть выше. За 7 дней до и в течение недели после дня рождения клиента ему начисляется в 10 раз больше бонусов, поэтому важно корректно заполнить личные данные при регистрации на сайте магазина. При совершении покупок на сумму от 180 000 рублей за последние 6 месяцев покупателю присваивается статус Prime, при котором ему начисляется 2% от стоимости заказов в виде бонусов и предоставляется бесплатная доставка при любой сумме заказа.

Накопленными баллами можно оплатить до 99% от стоимости новых покупок. При этом важно своевременно потратить имеющиеся баллы, поскольку они сгорят через 12 месяцев после начисления. 

Как произвести оплату

Рассчитаться за заказ можно платежной картой в момент оформления заказа в онлайн-гипермаркете, а также через сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. При оплате наличными при получении деньги передаются сотруднику службы доставки Утконос. Также возможен расчет картой в момент курьерской доставки. После оплаты клиенту высылается электронный чек на email или SMS.

Варианты доставки

При заказе от определенной суммы доставка осуществляется бесплатно. Клиент может заказать доставку в день оформления заказа по Москве и Московской области до трассы А108 в удобный для себя 2- и 4-часовой интервал. Развоз заказов осуществляется круглосуточно до дома клиента и пунктов выдачи, перечень которых можно посмотреть на сайте Утконос. Все заказы доставляются силами собственной курьерской службы, в том числе бесконтактным способом. Также доступна доставка по Туле, Калуге, Твери и Завидному. Подробнее зоны доставки можно посмотреть на сайте ритейлера.

Условия отказа

Клиент вправе отказаться от любого заказа при получении. При возврате клиенту возвращается разница между стоимостью принятых товаров и зарезервированной при оформлении заказа суммой в течение 1 рабочего дня. Клиент может отказаться от непродовольственного товара в течение 14 дней после получения, если изделие сохранило товарный вид и потребительские свойства. Продукты питания надлежащего качества после получения возврату и обмену не подлежат.

Как применить промокод на сайте Утконос

Купоны от магазина Утконос содержат описание акции или промокод, дающий право на персональную скидку. Чтобы воспользоваться промокодом, опубликованным на этой странице, нужно выполнить 4 шага:

  1. Кликнуть на выбранный купон и перейти на сайт гипермаркета.

  2. Определиться со способом доставки и наполнить корзину товарами.

  3. Вставить промокод в специальное поле и нажать «Оформить заказ».

После активации промокода клиенту останется только пройти регистрацию, выбрать способ оплаты и оформить заказ.

Часто задаваемые вопросы про Утконос

★ Как быстро зарегистрироваться на сайте магазина Utkonos?

Пройти моментальную авторизацию можно через аккаунты социальных сетей Facebook, VK или Одноклассники.

★ Где отображаются свободные интервалы доставки?

Посмотреть свободные интервалы можно в карточке заказа при оформлении покупки.

★ Какой чек предоставляет магазин?

Торговая компания Utkonos не выдает бумажные чеки. Отгрузочные документы по факту доставки высылаются клиенту в электронном виде на указанный при регистрации email.

★ Где можно оставить отзыв о работе онлайн-гипермаркета Utkonos?

Чтобы оставить отзыв, нужно воспользоваться формой обратной связи на сайте магазина.

★ Возможна ли бесконтактная доставка из магазина Утконос?

Да. Для этого нужно отметить при оформлении заказа пункт «Оставить у двери» и оплатить заказ онлайн. Курьер привезет заказ в нужный интервал времени, оставит у порога и известит о факте доставки по телефону.

Лучшие промокоды Утконос

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СкидкаСэкономь до 60% на спецпредложенияхне требуется
СкидкаСкидки до 50% на избранные товары по промокоду Utkonosне требуется
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СкидкаКупон Утконос: экономия до 50% на товары для малышейне требуется
СкидкаПо промокоду Утконос выгода до 50% на гигиенические товарыне требуется
СкидкаСкидки до 50% на напитки и сладости для осенних вечеровне требуется
СкидкаУтконос МИНИ: бесплатная доставка от 3 часовне требуется
СкидкаПолучи дисконт до 35% на рыбу и мясоне требуется
СкидкаПокупайте продукцию "Фрутоняня" и получайте кэшбэк 30%не требуется
СкидкаЭкономия до 49% на гель и капсулы Persil и гарантированный кэшбэк 5%не требуется
СкидкаТовары для детей с «щенячьим патрулем» с выгодой до 46% по купону Утконосне требуется
СкидкаАкция Утконос: разыгрываем 2 миллиона U-бонусовне требуется
СкидкаПолучи дисконт до 50% на любимые бренды по купону Утконосне требуется
СкидкаШирокий ассортимент товаров с выгодой до 60% по промокоду Утконосне требуется

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