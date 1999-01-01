37 оценок поставлено средняя 4.43
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1Р
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60%
купон
50%
купон
50%
купон
50%
купон
50%
купон
50%
купон
беспл
доставка
Минимальная сумма заказа - 300 рублей Доставка бесплатно по Москве внутри ЦАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО и ЗАО
35%
купон
30%
cashback
49%
купон
46%
купон
Лучшее
предложение
Выигрывайте призы — 100, 200, 300, 500, 1 000, 2 000, 3 000 или 4 000 U-бонусов. Чем больше заказов, тем больше шанс на выигрыш.
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Умеренные цены, постоянные акции, бесплатная доставка, программа лояльности и промокоды от Утконоса позволят заказать на дом более 40 тысяч продовольственных и других популярных товаров по умеренным ценам. Интернет-гипермаркет доставляет только свежие готовые блюда, выпечку и продук ... ты питания с запасом срока годности в день оформления заказа. Кроме продовольствия, здесь можно заказать предметы гигиены, БАДы, зоотовары, игрушки, текстиль и многое другое.
Юридический адрес:
127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.2/3, стр.1
Телефон:
+7 495 777 5 444, 8 800 737 77 75
37 оценок поставлено средняя 4.43
Умеренные цены, постоянные акции, бесплатная доставка, программа лояльности и промокоды от Утконоса позволят заказать на дом более 40 тысяч продовольственных и других популярных товаров по умеренным ценам. Интернет-гипермаркет доставляет только свежие готовые блюда, выпечку и продук ... ты питания с запасом срока годности в день оформления заказа. Кроме продовольствия, здесь можно заказать предметы гигиены, БАДы, зоотовары, игрушки, текстиль и многое другое.
Юридический адрес:
127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.2/3, стр.1
Телефон:
+7 495 777 5 444, 8 800 737 77 75
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Инновационная для России система розничной торговли Утконос зародилась в 1999 году. В основе проекта лежала концепция: единая IT-система и слаженная логистика. Схема продаж включала цепочку: распределительный центр — комплектация заказа — доставка и реализация товара. В 2002 году были открыты столы заказов, оснащенные терминалами самообслуживания, где клиенты могли ознакомиться с ассортиментом, выбрать товар и оформить заказ с доставкой в нужный магазин. А первой инновационной разработкой компании стал универсальный переносной компьютер, которым снабжался комплектовщик склада гипермаркета. Это устройство позволяло специалисту моментально сформировать поступивший от клиента заказ.
В 2007 году был открыт онлайн-магазин с доставкой продуктов по Москве и МО, а в 2012 году ритейлер запустил мобильное приложение для iPhone и Android, где можно было быстро совершать заказ и отслеживать доставку. Сегодня через сайт гипермаркета и приложение можно заказать более 40 тысяч наименований товаров, среди которых продукты питания, товары для дома и животных. Ритейлер тщательно следит за свежестью и качеством продуктов на складе и на этапе передачи в доставку. Компания располагает автопарком из более 800 автомобилей для доставки, а штат сотрудников насчитывает более 3700 специалистов.
Цены на продукты и товары для дома в онлайн-магазине Utkonos сопоставимы со стоимостью аналогов из ближайшего эконом-супермаркета. Ритейлер постоянно проводит акции, практикует программу лояльности и дарит клиентам выгодные промокоды на скидку.
Популярностью у покупателей пользуются продукты питания из категорий: овощи и фрукты, молочные продукты, яйца, мясо и полуфабрикаты, бакалея, хлебобулочные изделия, рыба, консервы и другое продовольствие.
Особым спросом у клиентов интернет-гипермаркета пользуется выпечка из собственной пекарни Утконос: круассаны, чиабатта, багет, булочки, хлеб и прочие изделия. Также часто заказывают готовые блюда: борщ, салаты и другое. Еще востребованы товары из категорий: средства гигиены, детское питание и зоотовары.
Участники бонусной программы магазина копят U-бонусы и оплачивают ими новые покупки. За каждый сделанный и оплаченный заказ магазин начисляет кэшбэк в размере 1% в виде бонусов на счет клиента, а за покупку акционных товаров размер кэшбэка может быть выше. За 7 дней до и в течение недели после дня рождения клиента ему начисляется в 10 раз больше бонусов, поэтому важно корректно заполнить личные данные при регистрации на сайте магазина. При совершении покупок на сумму от 180 000 рублей за последние 6 месяцев покупателю присваивается статус Prime, при котором ему начисляется 2% от стоимости заказов в виде бонусов и предоставляется бесплатная доставка при любой сумме заказа.
Накопленными баллами можно оплатить до 99% от стоимости новых покупок. При этом важно своевременно потратить имеющиеся баллы, поскольку они сгорят через 12 месяцев после начисления.
Рассчитаться за заказ можно платежной картой в момент оформления заказа в онлайн-гипермаркете, а также через сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. При оплате наличными при получении деньги передаются сотруднику службы доставки Утконос. Также возможен расчет картой в момент курьерской доставки. После оплаты клиенту высылается электронный чек на email или SMS.
При заказе от определенной суммы доставка осуществляется бесплатно. Клиент может заказать доставку в день оформления заказа по Москве и Московской области до трассы А108 в удобный для себя 2- и 4-часовой интервал. Развоз заказов осуществляется круглосуточно до дома клиента и пунктов выдачи, перечень которых можно посмотреть на сайте Утконос. Все заказы доставляются силами собственной курьерской службы, в том числе бесконтактным способом. Также доступна доставка по Туле, Калуге, Твери и Завидному. Подробнее зоны доставки можно посмотреть на сайте ритейлера.
Клиент вправе отказаться от любого заказа при получении. При возврате клиенту возвращается разница между стоимостью принятых товаров и зарезервированной при оформлении заказа суммой в течение 1 рабочего дня. Клиент может отказаться от непродовольственного товара в течение 14 дней после получения, если изделие сохранило товарный вид и потребительские свойства. Продукты питания надлежащего качества после получения возврату и обмену не подлежат.
Купоны от магазина Утконос содержат описание акции или промокод, дающий право на персональную скидку. Чтобы воспользоваться промокодом, опубликованным на этой странице, нужно выполнить 4 шага:
Кликнуть на выбранный купон и перейти на сайт гипермаркета.
Определиться со способом доставки и наполнить корзину товарами.
Вставить промокод в специальное поле и нажать «Оформить заказ».
После активации промокода клиенту останется только пройти регистрацию, выбрать способ оплаты и оформить заказ.
Пройти моментальную авторизацию можно через аккаунты социальных сетей Facebook, VK или Одноклассники.
Посмотреть свободные интервалы можно в карточке заказа при оформлении покупки.
Торговая компания Utkonos не выдает бумажные чеки. Отгрузочные документы по факту доставки высылаются клиенту в электронном виде на указанный при регистрации email.
Чтобы оставить отзыв, нужно воспользоваться формой обратной связи на сайте магазина.
Да. Для этого нужно отметить при оформлении заказа пункт «Оставить у двери» и оплатить заказ онлайн. Курьер привезет заказ в нужный интервал времени, оставит у порога и известит о факте доставки по телефону.
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