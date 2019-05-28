2019-05-28T16:13:08+03:00
Звезды

"После родов наложниц обычно ссылают из постели султана": блогер поиздевалась над беременной невестой Тимати

Откровения Лены Миро напугали поклонников Анастасии Решетовой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Решетова и Тимати.Анастасия Решетова и Тимати.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Блогерша Лена Миро, известная своими скандальными заявлениями, решила высказаться о предполагаемой печальной участи невесты Тимати. По словам девушки, у Анастасии Решетовой могут забрать ребенка.

Последний месяц только ленивый не делал предположение о беременности красавицы-модели. Тем более что сама Анастасия Решетова активно подогревала слухи о своем интересном положении. Девушка то и дело публиковала фото, на которых предстает в свободной одежде и периодически держится за живот. Этот непроизвольный жест часто можно увидеть у будущих мамочек. И вот 25 мая стало известно о том, что у Тимати и Решетовой будет ребенок. Об этом заявили друзья пары. Рэпера и его невесту поздравляют со счастливым событием, однако блогерша Лена Миро всеобщий восторг не разделяет. И вот почему.

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Половинка + половинка = целое
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Миро убеждена, что малыша у красавицы отберут вскоре после его появления на свет. Она привела в пример Алену Шишкову, чью дочь от Тимати "воспитывает мать Юнусова и иногда дает попользоваться" ею для Instagram. "Родила? Получи содержание и отвали. Без тебя воспитаем", - высказала мнение обозревательница.

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Модель давно встречается с Тимати
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Во всем этом Лена усмотрела логику. "Тимурка, как настоящий султан, не женится. Русские наложницы гарема рожают. Детей забирает Валиде-султан (свекруха). Будет у Решетовой-Пармезанской ребенок или не будет? Да какая разница? Даже если и родит кого-то, этого шах-заде отнимут", - рассуждает блогерша.

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Бывшая возлюбленная Тимати - Алена Шишкова
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Миро уверена, что это и к лучшему: "Уж лучше пусть мать Тимура детьми занимается... Гарем - это очень хорошо. Вот только девочки, в силу скромного образования, знают не все традиции гаремов. После родов наложниц обычно ссылают из постели султана и берут туда новую". Впрочем, ехидно констатировала Лена, на яхту в отпуск их все же возьмут.

Под скандальным заявлением Лены Миро завязалась бурная дискуссия. Поклонники обсуждают, что Решетова не даст отобрать своего будущего ребенка маме Тимати. А сама Симона на днях заявила, что в принципе не знает, будет ли помогать с воспитанием остальных внуков. "Как сложится", - заявила она.

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Тимати с мамой Симоной
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Напомним, информацию об интересном положении Анастасии Решетовой подтвердила ее подруга, певица Ханна. Она сказала, что отдаст коляску 23-летней модели. "Наша детская коляска сначала была у Нюши, потом - у Вики Лопыревой, а теперь перейдет Насте Решетовой", - заявила девушка. Бывшая возлюбленная Тимати, модель Алена Шишкова, несколько лет назад подарившая ему дочь, отметила, что "Алиса будет только рада, если у нее появится брат или сестра". Меж тем ни Анастасия Решетова, ни Тимати не комментируют информацию о скором пополнении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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