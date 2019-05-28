Алексей Бычков: Да не будет Азов «международными водами», как и Керченский пролив!

После того, как замминистра иностранных дел незалежной Елена Зеркаль заявила, что её страна будет всеми силами добиваться международного статуса для Керченского пролива, встал вопрос — крейсера и эсминцы северо-атлантического альянса смогут спокойно заходить в Азовские воды? А само мелководное море перестанет быть внутренним водоемом двух стран — России и Украины?

Известный политолог Алексей Бычков прокомментировал суету самостийных политиков вокруг пролива и Азова.

- У России и Украины есть договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003-го года — его что, побоку?

- В мире есть ряд государств у которых существуют споры не только по поводу пограничных территорий, но и морских владений, привязанных к этим территориям. Позиция России будет однозначная. Есть юридические подтверждения перехода статуса Крыма в юрисдикцию РФ. Юридические требования соблюдены — с точки зрения прошедшего референдума 2014-го. Это отражает реалии международных договоренностей о праве народа на самоопределение.

- А миру не все равно - чей там пролив и чье море в неизвестной дали, через который не идут караваны судов, как через Суэц или Панамский канал?

- Да, есть международное сообщество, которое на сегодня все больше раскалывается по отношению к статусу Крыма ( и территориальных вод вокруг него). Часть мира, пока бОльшая, находится под влиянием англо-саксов в международной деятельности. И для этих сил вхождении Крыма в состав России неприемлемо и не будет признанным никогда — ну или в ближайшие 10 лет.

Территория Крыма после 2014-го после всех изменений, после Майдана — должна была попасть под юрисдикцию НАТО. И там должны были быть размещены базы НАТО. Разумется, и речи не могло быть о нахождении там базы ЧФ России.

- Но статус Азовского моря как внутреннего моря России и Украины не изменился и измениться не может, пока его окружают именно два этих государства?

- Да, и в этой связи сохраняются принципы договора 2003 года между Россией и Украиной, которые все нормально регулировали. И никаких препятствий для прохождения украинских судов в Азов и обратно не создается. Чтобы пройти мост и попасть в акваторию, надо просто соблюдать необходимые юридические шаги — корабли и украинского, и российского торгового флотов, как и корабли и других стран спокойно могут заходить в Азов и обратно с минимумом формальностей.

- Но не военные!

- Да, есть ограничения для военных кораблей других стран. Они весьма существенны доля всех - кроме военных кораблей Украины и России. Но и для этих двух стран существуют юридические процедуры — которые должны были соблюсти, но не соблюли корабли ВМФ Украины в ноябре 2018-го.

- У Украины есть возможности на уровне ООН— пытаться добиться изменения статуса и Керченского пролива и Азовского моря, чтобы оно перестало быть внутренним?

- Конечно у Украины таких рычагов нет на международном уровне. Но надо учитывать ангажированность международных структур, которые решения по данной проблеме могут принять. Там идет реализация задач и планов одно стороны. Речь об англо-саксонском мире вообще и о США, в частности. Если США понадобится в определенный момент разыграть эту карту, для геополитических разменов — Америка ее разыграет. И признает эти воды международными.

- Но ведь до сих пор ни в одной точке мира внутренние воды одной (или двух) стран не признавались международными?

- Не признавались, но мы знаем прецеденты по другим территориальным спорам. Сербам лет 30 назад сложно было представить, что территория Косово станет независимым государством с проживанием там другого народа. Любое изменение, выгодное Западу, конкретно США, будет представлено мировому сообществу так, как это выгодно американцам. Например, как это случилось во время конфликта Грузии и России в августе 2008-го, когда Россию однозначно определили виновником войны и вторжения в Грузию.

- А как быть с конвенцией Монтрё от 1936-го, когда все черноморские проливы признаются внутренними проливами причерноморских государств — и Керченского это тоже касается?

- Конвенция Монтрё была прописана, в первую очередь, с точки зрения Босфора и Дарданелл, но и к Керченскому проливу она относилась тоже. Она говорила о том, что все торговые суда могут свободно проходить через морские проливы. Но для военных судов требовалось разрешение тех стран, которые являются участниками конвенции (их на момент подписания было 10 - ред.). То есть причерноморскими государствами плюс странами-подписантами (например, Британией и Японией - ред.). И в чем тут может возникнуть коллизия?

- Во внутренние воды причерноморские государства могут проводить любые свои военные корабли — то есть и Украина могла провести три своих корабля в Азов в ноябре 2018-го?

- Да, но при этом должна была быть уведомлена вторая страна — то есть Россия. Должны были быть представлены документы. Корабли должен был посетить представитель ФСБ или погранслужбы РФ. И тогда никаких проблем для этих судов не возникло. Украина всё это знала.

- То есть России надо и дальше опираться на положения российско-украинского договора от 2003-го и на конвенцию Монтрё — и все будет хорошо?

- Да, но если кто-то захочет, чтобы переврали положения и договора, и конвенцию Монтре - это может случится. Но в нынешнем виде конвенция Монтрё поводов для использования Азовского моря как международных вод не дает . А с точки зрения практической эти воды и так доступны для всех судов любого типа, кроме военных судов НАТО. Им пройти Керченский пролив просто так никто не позволит.

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