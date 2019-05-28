2019-05-28T16:37:20+03:00
Политика

В Госдуме напомнили Киеву, что Керченский пролив является внутренними водами

А значит, согласно Конвенции ООН, не может быть признан международным
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Керченский пролив является внутренними водами России и Украины ФОТО: Анастасия ЖУКОВАКерченский пролив является внутренними водами России и Украины ФОТО: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В Госдуме прокомментировали идею Киева добиться присвоения Керченскому проливу международного статуса. По мнению киевских политиков, это снимет напряженность и уберет много возникающих вопросов.

В Госдуме удивлены данным желанием, ведь понятие проливов, используемых для международного судоходства, закреплено в Конвенции ООН по морскому праву. Это транзитный путь, который используется судами разных стран.

- Керченский пролив никогда не являлся и не является международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Географически - это внутренние воды России и Украины. Никакого международного транзита других стран здесь быть не может, - комментирует газете «Известия» депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Ранее в Совфеде напомнили соседям, что правила прохождения судов через Керченский пролив оговорены двусторонними договоренностями между Россией и Украиной. Эти договоренности были нарушены украинской стороной в 2018 году.

Как писал сайт kp.ru, военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды, где более 10 часов выполняли опасные маневры, игнорируя законные требования пограничников.

В погранслужбе ФСБ России не исключат, что подобные провокации могут повториться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волкер заявил, что готов к контактам с Россией в ближайшем будущем
Задержанный косовской полицией гражданин России доставлен в больницу
Порошенко согласился спонсировать партию Ляшко
США надеется на изменение российской позиции в отношении задержанных украинских моряков
Земан заявил, что "Северный поток-2" соответствует интересам Чехии
"Игра престолов" озолотила букмекерские конторы больше чем Оскар и Евровидение
Зеленский назначил своего советника Александра Данилюка секретарем СНБО Украины
Китай крайне заинтересован в увеличении поставок газа по "Силе Сибири"
В Вестеросе появится храм Российской православной церкви
Курс евро подорожал до 72,17 рубля
За городом, «на веслах» и за работой проведут лето вологодские школьники
Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
В Сочи состоится первый в истории саммит Россия-Африка
Мэр Львова попросил Зеленского вернуть Саакашвили гражданство Украины
В Москве эвакуируют торговый центр "Щука" из-за сообщения о бомбе
В Гидрометцентре рассказали о погоде на лето 2019 года
Задержанный косовской полицией россиянин был освобождён
Девушка принесла домой кошку с улицы, а она оказалась рысью
Шойгу проинспектировал 201-ю военную базу в Таджикистане
В аэропорту Вильнюса задержан шеф-редактор Sputnik Литва
Миссия ООН в Косово заявила о задержании и госпитализации двух сотрудников
Госдума приняла в I чтении проект о реестре лишенных родительских прав лиц