В Госдуме напомнили Киеву, что Керченский пролив является внутренними водами

СЕГОДНЯ 16:37 2019-05-28T16:37:20+03:00

А значит, согласно Конвенции ООН, не может быть признан международным

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В Госдуме прокомментировали идею Киева добиться присвоения Керченскому проливу международного статуса. По мнению киевских политиков, это снимет напряженность и уберет много возникающих вопросов.

В Госдуме удивлены данным желанием, ведь понятие проливов, используемых для международного судоходства, закреплено в Конвенции ООН по морскому праву. Это транзитный путь, который используется судами разных стран.

- Керченский пролив никогда не являлся и не является международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Географически - это внутренние воды России и Украины. Никакого международного транзита других стран здесь быть не может, - комментирует газете «Известия» депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Ранее в Совфеде напомнили соседям, что правила прохождения судов через Керченский пролив оговорены двусторонними договоренностями между Россией и Украиной. Эти договоренности были нарушены украинской стороной в 2018 году.

Как писал сайт kp.ru, военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды, где более 10 часов выполняли опасные маневры, игнорируя законные требования пограничников.

В погранслужбе ФСБ России не исключат, что подобные провокации могут повториться.

ИСТОЧНИК KP.RU