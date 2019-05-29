Поклонники не узнали 71-летнюю Софию Ротару

София Ротару улетела с семьей в Англию. Сын певицы Руслан Евдокименко опубликовал фото знаменитости, которая позирует в модных джинсах, кроссовках, тельняшке и стильном жакете.

София Ротару всегда выглядела прекрасно. Но на этот раз публика не узнала 71-летнюю певицу. А все из-за ее стильного образа.

Зрители привыкли видеть Софию Михайловну в образе блистательной дивы с распущенными, идеально уложенными волосами и шикарных платьях. Но на этот раз певица смогла удивить подписчиков.

rusevdokimenko Сын показал Софию Ротару в обычной жизни

Ротару тщательно следит за модными тенденциями. На фото, которое разместил сын исполнительницы, она запечатлена в тельняшке, белых кроссовках и прямых джинсах. Они стали писком сезона весна/лето-2019. Импровизированную фотосессию певица устроила у телефонной будки.

Артистка ранее рассказывала, что подбирать образы ей помогают невестка Светлана и внучка Соня. Поклонники певицы не раз отмечали, что она выглядит намного моложе своих лет, сохранив природную красоту. Не остались в стороне почитатели ее таланта и в этот раз.

"Руслан, у вас самая шикарная и лучшая мама в мире, берегите ее", "София Михайловна потрясная красотка", "Софию Михайловну не узнать.Так стильно!", "Красота неописуемая", "Как ни крути, София Михайловна самая стильная и модная женщина", "Сразу не признала, вы прекрасны, мы вас любим" , - выразили свое восхищение цветущим видом Народной артистки СССР подписчики. Они пожелали ей долголетия и счастья.