2019-05-29T16:45:52+03:00
Звезды

Поклонники не узнали 71-летнюю Софию Ротару

Новое фото опубликовал сын певицы Руслан Евдокименко
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица София Ротару.Певица София Ротару.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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София Ротару улетела с семьей в Англию. Сын певицы Руслан Евдокименко опубликовал фото знаменитости, которая позирует в модных джинсах, кроссовках, тельняшке и стильном жакете.

София Ротару всегда выглядела прекрасно. Но на этот раз публика не узнала 71-летнюю певицу. А все из-за ее стильного образа.

Зрители привыкли видеть Софию Михайловну в образе блистательной дивы с распущенными, идеально уложенными волосами и шикарных платьях. Но на этот раз певица смогла удивить подписчиков.

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Сын показал Софию Ротару в обычной жизни
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Ротару тщательно следит за модными тенденциями. На фото, которое разместил сын исполнительницы, она запечатлена в тельняшке, белых кроссовках и прямых джинсах. Они стали писком сезона весна/лето-2019. Импровизированную фотосессию певица устроила у телефонной будки.

Артистка ранее рассказывала, что подбирать образы ей помогают невестка Светлана и внучка Соня. Поклонники певицы не раз отмечали, что она выглядит намного моложе своих лет, сохранив природную красоту. Не остались в стороне почитатели ее таланта и в этот раз.

"Руслан, у вас самая шикарная и лучшая мама в мире, берегите ее", "София Михайловна потрясная красотка", "Софию Михайловну не узнать.Так стильно!", "Красота неописуемая", "Как ни крути, София Михайловна самая стильная и модная женщина", "Сразу не признала, вы прекрасны, мы вас любим" , - выразили свое восхищение цветущим видом Народной артистки СССР подписчики. Они пожелали ей долголетия и счастья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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