2019-04-29T12:54:36+03:00
Звезды

71-летняя Ротару в прозрачном платье произвела фурор идеальной фигурой

Певица показала идеальную фигуру
Ольга ЛИБГАРДТ
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Артистка продемонстрировав свою неувядающую красотуАртистка продемонстрировав свою неувядающую красотуФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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София Ротару предстала в модном образе. 71-летняя певица в черном прозрачном платье с внушительным декольте произвела фурор среди поклонников.

София Ротару опубликовала в своем блоге снимки в стильном наряде. Артистка продемонстрировав свою неувядающую красоту. На фото она светится от счастья и позирует босиком, в очередной раз доказывая, что может дать фору молоды.

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София Ротару показала свою неувядающую красоту
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Фигура Софии Ротару, словно у юной девушки. У певицы нет проблем с лишним весом, а кожа без единой морщинки.

Поклонники пришли в неописуемый восторг при виде роскошной красавицы. "Невероятно красивая", "Как, ну как возможно так не меняться?", "Какая прекрасная женщина", "Женщина-весна", "Какая вы красивая и молодая! Супер!", "Просто эталон женской красоты! Восхитительная!", "Шикарная, очаровательная, неувядающая! Смотришь на Вас, и глаз радуется", "Женщина, которая с годами только хорошеет!", "Наша красавица, любимая, родная, самая-самая лучшая, вне возраста и вне конкуренции", "Как можно выглядеть так хорошо?", - льют елей поклонники артистки.

Фигура Софии Ротару, словно у юной девушки Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фигура Софии Ротару, словно у юной девушкиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

О своих секретах омоложения София Ротару рассказывала не раз. Например, чтобы экстренно сбросить вес, она садится на специальную диету. Согласно ей, три дня звезда ест только рис без соли, три дня - овощи в любом виде, и три дня - только фрукты. Не забывает певица и про тренировки, посещает бассейн, а работу на даче она относит к фитнесу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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