2019-05-29T17:34:37+03:00
Происшествия

В Подмосковье девушка оставила двух маленьких детей в хостеле и скрылась

Женщина сказала, что ей надо взять документы в машине, и больше не появлялась
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Полицейские пытаются установить личность оставившей детей женщиныПолицейские пытаются установить личность оставившей детей женщиныФото: Олег ЗОЛОТО
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Еще один случай оставления детей без присмотра зафиксирован в Московской области. Девушка пришла в хостел города Котельники вместе с двумя малышами - мальчиком и девочкой в возрасте около одного года, а ушла оттуда уже одна.

Все произошло во вторник, 28 мая. Неизвестная женщина обратилась к администратору хостела по улице 3-й Покровский проезд с просьбой предоставить им спальные места. Когда же посетительнице сказали показать паспорт, она заявила, что оставила документы в машине.

"После чего, под предлогом взять документы, девушка, оставив детей, вышла из здания и больше не возвращалась", – рассказала начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть полицейского отдела "Люберецкое" уже в среду, 29 мая. Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности женщины и её места нахождения.

Дети были направлены в медицинское учреждение. Об этом говорится в пресс-релизе ГУ МВД по МО, который оказался в распоряжении "КП".

Сайт kp.ru писал о том, что этой зимой женщина привязала своего шестилетнего сына к дереву в "Лосином острове" и оставила его там на ночь. Ребенок сумел выбраться и выйти к дороге - ему помог дальнобойщик. А на прошлой неделе другая женщина оставила своего сына в игровой комнате. Через семь часов малыша передали полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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