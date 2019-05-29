Спецпрокурор США Мюллер уходит в отставку

СЕГОДНЯ 18:22 2019-05-29T18:30:23+03:00

Последние несколько лет он занимался расследованием "российского вмешательства" в американские выборы

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Спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер объявил о своем уходе в отставку. Последние несколько лет сотрудник Министерства юстиции занимался расследованием приписываемого России вмешательства в американские выборы президента в 2016 году.

Причиной ухода спецпрокурора с должности стало закрытие данного дела.

"Я принял это решение самостоятельно. Никто не призывал меня этого делать",— сказал Мюллер в ходе выступления, которое транслировалось на сайте ведомства.

При этом он подчеркнул, что больше не будет комментировать дело о "российском вмешательстве" и отвечать на связанные с ним вопросы.

Сайт kp.ru писал о том, что в рамках расследования команда Мюллера потратила 35 миллионов бюджетных долларов, допросила свыше 500 человек, а в итоге так и не смогла найти никаких доказательств государственной измены президента США Дональда Трампа, победу которого называли нечестной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707317" frameborder="0"></iframe> Новая редакция доклада спецпрокурора Мюллера.

ИСТОЧНИК KP.RU