Спецпрокурор США Мюллер уходит в отставку
Спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер объявил о своем уходе в отставку. Последние несколько лет сотрудник Министерства юстиции занимался расследованием приписываемого России вмешательства в американские выборы президента в 2016 году.
Причиной ухода спецпрокурора с должности стало закрытие данного дела.
"Я принял это решение самостоятельно. Никто не призывал меня этого делать",— сказал Мюллер в ходе выступления, которое транслировалось на сайте ведомства.
При этом он подчеркнул, что больше не будет комментировать дело о "российском вмешательстве" и отвечать на связанные с ним вопросы.
Сайт kp.ru писал о том, что в рамках расследования команда Мюллера потратила 35 миллионов бюджетных долларов, допросила свыше 500 человек, а в итоге так и не смогла найти никаких доказательств государственной измены президента США Дональда Трампа, победу которого называли нечестной.
Новая редакция доклада спецпрокурора Мюллера.
ИСТОЧНИК KP.RU