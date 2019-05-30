2019-05-30T00:35:18+03:00
Общество

Геннадий Онищенко: Я - не за то, чтобы пожилые жили впроголодь. Мною было обращено внимание на то, чтобы у них не росли животы

Об этом экс-главсанврач России, а ныне депутат Госдумы заявил в ночном интервью сайту kp.ru
Александр ГАМОВ@gamov1
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Геннадий ОнищенкоГеннадий ОнищенкоФото: Евгения ГУСЕВА
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В среду, 29 мая, уже поздно вечером информпространство треснуло от нового - антигастрономического заявления Геннадия Онищенко: "Объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой - самое эффективное".

Особенно всех задело вот это - "жить чуть-чуть впроголодь".

Зная хорошо о том, что для Геннадия Григорьевича 23.49 - это как для нас 3 часа ночи (Онищенко встаёт в 4 утра, и в 5 - уже на работе), я бросился ему все же названивать. Вопросы, которые повисли в воздухе, никак нельзя было оставлять в таком висячем виде до утра...

- Алло, Геннадий Григорьевич!

- Разве позволено - даже такому самопровозглашенному моему помощнику, как Гамов, звонить мне глубокой ночью?

- Нет. Но...

- Вот опять же все передернули... Я - не за то, чтобы пожилые люди жили впроголодь. А я - против, чтобы у них росли животы. Мною было обращено внимание именно на рост животов. Потому что, как правило, полнота появляется а области талии. Это понятно? Надо идти по пути укрепления пресса!

- Конечно! А пожилые - это, значит, сколько лет?

- Ну, за 50.

- А чем же тогда им, то есть - нам, вам - питаться?

- Питание должно быть сдержанным и его должно быть меньше - по объёму калорий.

- То есть - так и запишем - вы против растущих животов?

- Я не против животов. Я комментирую рекомендацию, которая была дана Всемирной организацией здравоохранения! Вы, кстати, когда уже - спать-то?

- Ну, сейчас - вот только заметку передам.

- Тогда - пока спокойной ночи. А я вам через пару часиков позвоню тоже.

- Не надо. Это еще зачем?

- Узнать - верно ли вы меня поняли? Вы же мне звоните, когда - ночь совсем глубокая!

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Экс-главсанврач России, а ныне - депутат Госдумы, в эфире Радио «Комсомольская правда» о скором запрете на одноразовую посуду (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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