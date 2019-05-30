Геннадий Онищенко: Я - не за то, чтобы пожилые жили впроголодь. Мною было обращено внимание на то, чтобы у них не росли животы
В среду, 29 мая, уже поздно вечером информпространство треснуло от нового - антигастрономического заявления Геннадия Онищенко: "Объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой - самое эффективное".
Особенно всех задело вот это - "жить чуть-чуть впроголодь".
Зная хорошо о том, что для Геннадия Григорьевича 23.49 - это как для нас 3 часа ночи (Онищенко встаёт в 4 утра, и в 5 - уже на работе), я бросился ему все же названивать. Вопросы, которые повисли в воздухе, никак нельзя было оставлять в таком висячем виде до утра...
- Алло, Геннадий Григорьевич!
- Разве позволено - даже такому самопровозглашенному моему помощнику, как Гамов, звонить мне глубокой ночью?
- Нет. Но...
- Вот опять же все передернули... Я - не за то, чтобы пожилые люди жили впроголодь. А я - против, чтобы у них росли животы. Мною было обращено внимание именно на рост животов. Потому что, как правило, полнота появляется а области талии. Это понятно? Надо идти по пути укрепления пресса!
- Конечно! А пожилые - это, значит, сколько лет?
- Ну, за 50.
- А чем же тогда им, то есть - нам, вам - питаться?
- Питание должно быть сдержанным и его должно быть меньше - по объёму калорий.
- То есть - так и запишем - вы против растущих животов?
- Я не против животов. Я комментирую рекомендацию, которая была дана Всемирной организацией здравоохранения! Вы, кстати, когда уже - спать-то?
- Ну, сейчас - вот только заметку передам.
- Тогда - пока спокойной ночи. А я вам через пару часиков позвоню тоже.
- Не надо. Это еще зачем?
- Узнать - верно ли вы меня поняли? Вы же мне звоните, когда - ночь совсем глубокая!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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