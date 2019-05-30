Чудо-женщины теснят режиссеров-мужчин

Знаменитый российский режиссер Андрей Кончаловский раскритиковал «меморандум о гендерном равноправии», который подписали организаторы ведущих европейских кинофестивалей. Якобы согласно этому меморандуму в ближайшем будущем в конкурсные программы этих фестивалей должно входить равное количество фильмов, снятых мужчинами и женщинами. А отсюда - один шаг до традиционных разговоров об очередном «закате Европы».

На самом деле этот процесс начался далеко не сегодня. Количество женщин, работающих в кино, стало действительно несоизмеримо больше по сравнению с прошлыми десятилетиями - не только в режиссуре, но и, допустим, среди операторов (в том числе благодаря облегчению технического процесса). В прошлом году женская организация под названием 5050×2020 инициировала подписание упомянутого меморандума сначала руководством Каннского фестиваля, чуть позже это проделали организаторы Венеции, Берлина, Локарно и других важных конкурсных фестивалей.

На последнем Каннском кинофестивале гран-при жюри, достался довольно беспомощной картине «Атлантика» афро-французской дебютантки Мати ДиопФото: REUTERS

Это не совсем то, чем пугает общественность Кончаловский. Меморандум не подразумевает введение квот на обязательный показ фильмов женщин-режиссеров в пропорции 50/50. И хотя по этому пункту кипят споры (артистический директор Канн Тьерри Фремо сказал, что такая квота была бы неуважительной прежде всего по отношению к самим женщинам, ему оппонировала на только что закончившемся фестивале блестящая актриса Джулианн Мур, оказавшаяся ярой приверженницей квот), он касается прежде всего практики организации самих фестивалей. Стимулирует их к достижению гендерного паритета в своих рядах, призывает к прозрачности процесса отбора фильмов и наличию женщин в отборочных комиссиях.

Никому не придет в голову называть «женскими» фильмы Татьяны ЛиозновойФото: GLOBAL LOOK PRESS

Мысль здесь такая: фильмы женщин не попадают на крупнейшие фестивали, потому что ими - как и всей киноиндустрией! - заправляют мужчины. Введите женщин в отборочные комитеты - и ситуация изменится. Что и было проделано: в этом году перед началом Каннского фестиваля организаторы с гордостью опубликовали данные о том, что среди почти тысячи его работников женщин даже больше чем мужчин. А отборочная комиссия уже приведена в соответствие требованиям дня и состоит из равного количества мужчин и женщин. Как результат, в этом году из 21 фильма в каннском конкурсе было 4 снятых режиссерами-женщинами. На Берлинском фестивале этого года из 17 - целых 7. Венеция - среди отстающих, там из 20 конкурсных фильмов был снят женщиной только один, во всем виноват традиционный итальянский мачизм. Дальше всех пошел фестиваль в швейцарском Локарно, назначив своим новым арт-директором женщину, Лили Хинстин. Будет очень любопытно взглянуть на то, как она изменит структуру этого почтенного мероприятия - пока было объявлено о предваряющем фестиваль семейном показе на Пьяцце Гранде нового итальянского мультфильма про медведей и вообще большей заботе о детях как потенциальных зрителях. Кто же против этого?

Гораздо более абсурдными кажутся попытки женских организаций лишить почетной каннской награды выдающегося французского актера Алена Делона - только за какие-то его высказывания, не согласующиеся с текущей «повесткой дня». Обещание в большей степени пропагандировать «разнообразие и инклюзивность» довлело и над решениями каннского жюри этого года (оно состояло из 4 мужчин и 4 женщин, в том числе актрисы из Буркина Фасо). Председатель жюри Алехандро Гонсалес Иньярриту на церемонии закрытия казался подавленным и объявлял итоги почти извиняющимся голосом. Из четырех фильмов конкурса, снятых женщинами, было награждено три. И это действительно не лучшие фильмы. В частности, второй по значению приз, Гран-при жюри, достался довольно беспомощной картине «Атлантика» афро-французской дебютантки Мати Диоп, в то время как фильмы, таких классиков как Терренс Малик, Квентин Тарантино, Кен Лоуч, Марко Белоккио, Джим Джармуш были полностью призами обнесены. Дескать, у них их и так много. Проигрыш Тарантино, снявшего один из лучших своих фильмов, «Однажды в Голливуде», сложно не связать с тем, что в ключевой сцене у него долго, с удовольствием и за дело бьют женщин. Вполне себе в духе гендерного равенства - наравне с мужчинами, но феминистки были фильмом ужасно возмущены.

Гораздо более абсурдными кажутся попытки женских организаций лишить почетной каннской награды выдающегося французского актера Алена ДелонаФото: REUTERS

Диктат политической корректности всегда был очень силен на международной фестивальной арене, сейчас это стало совсем очевидно. И сложноустроенным режиссёрам со сложным отношением к действительности и амбивалентным отношением к противоречивой женской природе при новых раскладах придется несладко. «Думаю, что Бергман сейчас не стал бы Бергманом, Феллини - Феллини, а Тарковского затолкали бы во второстепенный конкурс «Особый взгляд»» - написал я в своем фейсбуке, после чего мне немедленно пригрозила расфрендом молодая белорусская женщина-режиссер.

Я же всего лишь выступаю за то, чтобы фильмы оценивали по их художественному качеству, а не делали скидку на пол режиссера. Несколько лет назад на фестивале дебютов «Движение», программным директором которого я являюсь (его генеральным продюсером, как и фестиваля «Кинотавр», является женщина, Полина Зуева) мы проводили дискуссию о «женском кино», все участницы которой (среди них были отличные российские режиссеры Анна Меликян, Ангелина Никонова, Наташа Меркулова и другие) в один голос сказали, что не бывает «женского» и «мужского» кино, а бывает кино плохое и хорошее.

Поставленный Патти Дженкинс супергеройский боевик «Чудо-женщина» собрал более 800 миллионов долларов во всем миреФото: GLOBAL LOOK PRESS

Никому не придет в голову называть «женскими» фильмы Татьяны Лиозновой, Киры Муратовой, Джейн Кэмпион, Кэтрин Бигелоу и многих других потрясающих режиссеров. «Только слепой не видит, что мужчин-режиссеров в мире больше, чем женщин-режиссеров», — говорит Андрей Кончаловский. Сейчас эта ситуация необратимо меняется. И женщины-режиссеры будут отвоевывать себе все больше и больше возможностей. Джина в бутылку назад не загонишь, и это глубоко правильно. Мы даже не задумываемся о том, почему среди постановщиков блокбастеров нет женщин - им действительно сложнее, чем мужчинам, добиться права на постановку масштабного кинопроекта, тем не менее поставленный Патти Дженкинс супергеройский боевик «Чудо-женщина» собрал более 800 миллионов долларов во всем мире. Когда участие женщин-режиссеров в международной киноиндустрии станет действительно необратимым фактом и обычной практикой, тогда разговоры об абсурдных квотах и прочих уловках политкорректности сами сойдут на нет.

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