"Я всей душой была рядом с каждым": дочь Алсу впервые высказалась об участии в детском "Голосе"

Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу "Голос.Дети". Микелла Абрамова стала победительницей проекта на Первом канале вместе с другими участниками передачи.

Микелла Абрамова оставила трогательное сообщение в своем блоге. Девочка поблагодарила за поддержку подписчиков, друзей и наставников. "Друзья! Я хотела бы поблагодарить всех-всех: и моих замечательных подписчиков, и моих самых классных друзей за ваши голоса, за то, что переживали и радовались вместе со мной, за вашу поддержку. Даже на расстоянии я ее чувствовала, и она реально мне очень помогала!", - начала свое обращение дочь Алсу.

Микелла сказала теплые слова о наставниках программы. Победительница детского "Голоса" также рассказала о своей мечте: "Моя мечта - выйти на сцену и быть частью этого суперпроекта - стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни!"

alsou_a Алсу пришла поддержать дочь в футболке с надписью "команда Микеллы"

Своей самой главной наградой певица назвала огромное количество друзей: "Именно вы - моя самая главная награда, которой я дорожу больше всего! И когда совсем не было сил, и когда очень хотелось подурачиться, и когда дрожали перед выходом, и когда готовились, - мы всегда были рядом друг с другом. Очень вас люблю!".

"Я всей душой была рядом с каждым из вас и со всеми вместе!", - написала дочь Алсу, отметив каждого из победителей детского "Голоса": "Поздравляю Роберт, Нино, Ержан, Миша, Настя, Валера, Рената, Мариам. Ура! С Победой! Команда Голос.Дети 6, вместе мы - сила! Ваша Мики".

Микелла Абрамова с призом победителя телешоу "Голос. Дети". Фото Максима Ли

Как писал сайт kp.ru, cкандал вокруг победительницы шоу "Голос. Дети" Микеллы Абрамовой возник сразу после финала. По итогам SMS-голосования зрителей она получила 56,5%. Многим такой результат показался подозрительным. Первый канал заявил, что проведет внутреннее расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося.

К проверке была привлечена международная компания Group-IB, специализирующейся на кибератаках. 16 мая Group-IB передала Первому каналу первые результаты проверки голосования во время финала детского "Голоса". Согласно докладу, голоса, отданные за Микеллу Абрамову, были накручены с помощью ботов и "левых" сим-карт.

Основываясь на этих данных, Первый канал пошел на беспрецедентный шаг и отменил итоги шоу "Голос. Дети". 24 мая в прямом эфире состоялся специальный выпуск проекта. В нем приняли участие все финалисты передачи. К участию в программе была приглашена и дочь Алсу, однако девочка решила не участвовать в спецвыпуске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705773" frameborder="0"></iframe> Почему все ополчились на дочь Алсу.Победа дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» вызвала небывалый скандал. Почему же все ополчились на 10-летнюю девочку и её маму?

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст в конце передачи заявил, что победителями проекта стали все финалисты, в том числе и Микелла Абрамова. Каждый победитель получил по миллиону рублей.

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