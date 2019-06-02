Пьяные выходки Кита Харингтона довели его до клиники

Культовый сериал "Игра престолов" подошел к концу, и для многих участников съемочного процесса это стало серьезным ударом. Сильнее всего, вероятно, "пострадал" исполнитель роли Джона Сноу англичанин Кит Харингтон.

Джон Сноу в сериале "Игра престолов"Фото: кадр из фильма

Еще в начале прошлого года актер ушел в запой и в интернете начали появляться видео и фото с его пьяными выходками. Так, например, в марте Короля Севера из бара в Нью-Йорке. Харингтон хотел веселиться и дальше, однако сотрудники заведения отказались ему наливать. Мужчина поругался с барменом и даже пытался завязать драку. Из зала его выводили уже под руки.

peopletalkru Кит Харингтон отдыхает в клубах

А всего через месяц еще один неприятный инцидент произошел в Париже. Актер устроил тур по барам вместе с друзьями, но, похоже, вновь не рассчитал норму. DailyMail сообщала о том, что он чуть не попал под колеса автомобиля, выбежав на дорогу в пьяном виде. К счастью, рядом оказались готовые поддержать товарищи.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас незадолго до премьеры 8 сезона "Игры престолов" 32-летний Кит все же решил заняться здоровьем и вместе с супругой Роуз Лесли, которая также снималась в нашумевшем сериале, лег в элитную клинику в американском штате Коннектикут. Врачи прописали ему психологические тренинги, когнитивно-поведенческую терапию и медитацию.